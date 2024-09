L’Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, partecipa con entusiasmo all’evento “Ciavuru e Sapuri,” in corso a Mondello, organizzato dal CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa). L’evento rappresenta un’importante vetrina per le eccellenze siciliane del settore agroalimentare, mettendo in mostra la ricchezza e la qualità dei prodotti della nostra terra.

“Onorato di partecipare”

“Sono onorato di partecipare a ‘Ciavuru e Sapuri,’ un evento che celebra il cuore pulsante dell’economia siciliana: le nostre imprese agroalimentari. Queste aziende non solo custodiscono le tradizioni e i sapori autentici della Sicilia, ma sono anche un motore fondamentale per lo sviluppo economico e l’occupazione nel nostro territorio,” ha dichiarato l’Assessore Edy Tamajo.

L’evento, che vede la partecipazione di numerose aziende siciliane di eccellenza, è un’occasione per far conoscere al grande pubblico e agli operatori del settore le produzioni di alta qualità che contraddistinguono l’agroalimentare siciliano. Dalla pasta ai formaggi, dall’olio d’oliva ai vini, ogni prodotto racconta una storia di passione, dedizione e legame con il territorio.

“Manifestazioni come ‘Ciavuru e Sapuri’ sono fondamentali per promuovere le nostre eccellenze a livello nazionale e internazionale. La Regione Siciliana continuerà a sostenere iniziative come questa, che valorizzano le nostre imprese e rafforzano l’identità enogastronomica della Sicilia. Il nostro impegno è rivolto a creare sempre più opportunità per le aziende del settore, affinché possano crescere, innovare e raggiungere nuovi mercati,” ha concluso l’Assessore Tamajo.

Le parole di Tamajo sull’autonomia differenziata

Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttiva, interviene sull’autonomia differenziata. Il dibattito che si è aperto su tale norma ha spaccato in due l’opinione pubblica ma anche le forze politiche che dibattono quotidianamente sull’opportunità o i problemi che tale provvedimento possa creare in Sicilia.

Queste le parole di Tamajo: “In un momento cruciale per il nostro Paese, è fondamentale fermarsi e ascoltare. Ascoltare la voce delle comunità, delle imprese, delle istituzioni che rappresentano l’anima del nostro Mezzogiorno. Ascoltare chi, da sempre, lotta per il bene comune e per un’Italia che non lasci indietro nessuno. In questo contesto, la discussione sull’autonomia differenziata solleva domande profonde e urgenti sul futuro del nostro Paese”.

“Autonomia differenziata non diventi pretesto per indebolire coesione nazionale”

“L’autonomia differenziata, se da un lato può rappresentare un’opportunità per valorizzare le specificità territoriali, dall’altro lato non deve mai diventare un pretesto per indebolire la coesione nazionale. Il rischio di nuove fratture tra Nord e Sud, in un’Italia che ha già pagato un prezzo altissimo in termini di divari economici e sociali, è reale. Per questo motivo, è essenziale che ogni scelta venga presa con saggezza, moderazione e un profondo senso di responsabilità verso tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla loro regione di appartenenza”.

