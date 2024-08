“Da sempre il mio obiettivo è sostenere le imprese siciliane, vero motore della nostra economia, e con il “Programma Step” vogliamo fare un passo avanti decisivo in questa direzione. Questo programma, che mette a disposizione delle attività produttive dell’Isola un fondo di circa 600 milioni di euro, rappresenta una risposta concreta e tangibile alle esigenze delle nostre imprese”. A parlare è l’assessore alle attività produttive della Regione, Edy Tamajo.

“Ogni giorno, incontro imprenditori che, nonostante le difficoltà, continuano a credere nella Sicilia e a investire in questo territorio. Sono loro che ci ispirano a fare di più e meglio. Per questo, abbiamo pensato a un programma che non si limitasse a fornire risorse economiche, ma che offrisse anche strumenti per innovare, crescere e diventare sempre più competitivi. Il nostro impegno è quello di sostenere le Piccole e Medie Imprese (PMI), che costituiscono l’ossatura del nostro sistema produttivo”, continua Tamajo

Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità: le chiavi del futuro

Tamajo poi parla del suo programma: “Con questo programma – che fa parte del Piano Industria 2030 – , vogliamo promuovere soprattutto l’innovazione e la digitalizzazione, perché siamo convinti che solo attraverso il miglioramento tecnologico le nostre imprese potranno affrontare le sfide del mercato globale. Ma non ci fermiamo qui: la sostenibilità ambientale è un altro pilastro fondamentale. Credo fermamente che la crescita economica debba andare di pari passo con la tutela del nostro ambiente. Per questo, stiamo incentivando investimenti in tecnologie verdi e soluzioni sostenibili, che possano fare la differenza non solo per le imprese, ma anche per le future generazioni”

Un impegno che guarda al futuro dell’occupazione

Il mio impegno quotidiano è garantire che le risorse messe in campo possano creare nuove opportunità di lavoro e migliorare la qualità della vita dei siciliani. Vedo questo programma come un’opportunità straordinaria per rafforzare il nostro tessuto economico e offrire nuove prospettive ai nostri giovani, che sono la vera ricchezza della Sicilia.

Con il Programma Step, siamo al fianco di chi investe, di chi crede in un futuro migliore per la nostra Isola e di chi ogni giorno lavora con passione e dedizione. Io sarò sempre dalla parte delle imprese siciliane e dei lavoratori, convinto che solo insieme possiamo costruire un futuro di successo per la nostra regione.

Like this: Like Loading...