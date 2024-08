Ufficiale il passaggio della consigliera della settima circoscrizione di Palermo

Si è svolto oggi nella sede consiliare di via Duse il passaggio ufficiale della consigliera della settima circoscrizione di Palermo, Gabriella Ganci, nelle fila di Forza Italia. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dal coordinatore cittadino di Forza Italia, Domenico Macchiarella, dalla vice coordinatrice Stefania Munafó e dall’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo che hanno voluto esprimere il loro apprezzamento per l’ingresso della consigliera nel partito.

Macchiarella e Munafò, “Suo ingresso nuovo passo in avanti per crescita”

“Accogliamo con grande piacere Gabriella Ganci all’interno del nostro gruppo politico,” hanno dichiarato Macchiarella e Munafó. “Il suo ingresso rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e consolidamento di Forza Italia nella settima circoscrizione e in tutta la città di Palermo. Si tratta di una scelta che non solo rafforza numericamente il nostro gruppo, ma che aggiunge valore, con entusiasmo e la dedizione che Gabriella ha sempre dimostrato nel suo impegno politico e sociale.”

Domenico Macchiarella e Stefania Munafó hanno sottolineato come questo passaggio sia il risultato di un lavoro di squadra e di un dialogo costante tra le forze politiche che condividono obiettivi comuni di sviluppo e miglioramento del territorio.

“La decisione di Gabriella Ganci di unirsi a noi è frutto di una collaborazione costruttiva avviata negli ultimi mesi, che ha evidenziato una forte affinità di intenti e una comune visione del futuro per la nostra comunità. Questo è un segnale importante per tutti noi, perché dimostra che il nostro progetto politico è capace di attrarre figure competenti e motivate. Forza Italia continua a crescere e a radicarsi sempre di più sul territorio, grazie anche all’apporto di nuove forze come quella rappresentata da Gabriella Ganci. Siamo certi che il suo contributo sarà determinante per rafforzare il nostro impegno a sostegno di Palermo e del benessere dei cittadini, in un momento storico in cui è fondamentale avere una squadra coesa e determinata a fronteggiare le sfide che ci attendono.”

Tamajo, “Momento significativo per il nostro partito”

Concludendo, l’assessore Edy Tamajo ha voluto ribadire l’importanza di lavorare insieme per il bene comune, mettendo al centro dell’azione politica il dialogo e la collaborazione tra tutti i livelli istituzionali. “Il futuro della nostra Regione dipende dalla capacità di fare squadra e di portare avanti, con determinazione e unità di intenti, progetti concreti che rispondano ai bisogni reali della popolazione. Siamo lieti di poter contare su Gabriella Ganci in questo percorso. Il passaggio di Gabriella Ganci a Forza Italia segna dunque un momento significativo per il partito, che continua a consolidare la propria presenza e il proprio ruolo di leadership politica in Sicilia”.