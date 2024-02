Ben 8 i comuni al voto nella provincia di Palermo da Bagheria a Monreale, ma anche Cinisi e Corleone e poi Bompietro, Borgetto, Palazzo Adriano e Roccamena.

“Un test importante, che si terrà in primavera e che ci vedrà impegnati a partire dalla prossima settimana con la classe dirigente locale, in un confronto costruttivo che individui candidati Sindaci, capaci di raccogliere la più ampia condivisione degli elettori, che si riconoscano nei partiti del centrodestra e che aggreghino anche tutte quelle liste civiche che rappresentano un valore aggiunto della coalizione”.

Lo dichiarano i segretari Provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Movimento per l’Autonomia, e Noi Moderati.

Un test importante

“Inizieremo sin da subito un confronto politico costruttivo che metta in campo squadre forti e coese che dovranno governare i comuni nel prossimo quinquennio – proseguono i Segretari – Si partirà in alcuni casi da esperienze consolidate e positive, mentre in altri il confronto fra la classe dirigente locale e i partiti, porterà ad una giusta sintesi. Tutto ciò passera’ attraverso un tavolo permanente, concludono, dove la classe politica locale avrà il ruolo di indicare in tempi brevi i migliori uomini per governare”.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento sarà sabato 10 febbraio a Bagheria presso la sede della Lega in Via Cortile Greco, dove si riuniranno i Segretari Provinciali Raoul Russo per Fratelli d’Italia, Pietro Alongi per Forza Italia, Sabrina Figuccia per la Lega, Santi Bellomare per la Democrazia Cristiana, Totò Lentini per il Movimento per l’Autonomia e Roberto Clemente per Noi per l’Italia con i rispettivi dirigenti locali del Comune di Bagheria.

Il tavolo vedrà anche la partecipazione dei rappresentanti delle Liste Civiche a partire dall’Aquilone e da Avanti Tutta, passando per nuovi soggetti, che con grande entusiasmo stanno già lavorando.

“Siamo certi che insieme troveremo quella sintesi politica utile ad individuare i migliori candidati alla carica di Sindaco e a lavorare al programma elettorale” concludono i Segretari Provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Movimento per l’Autonomia, e Noi Moderati.

