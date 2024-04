Nessuno lo vuole ma alla fine la Lega lo “piglia”. L’accordo non è ancora siglato ma la dc di Cuffaro sembra aver trovato spazio per la corsa alle Europee. I candidati dell’ex presidente della regione correranno nelle fila della Lega. La cosa appare certa almeno nel collegio isole, Sicilia Sardegna.

Di fatto la Dc di Cuffaro, da quando è stato evidente che non avrebbe trovato spazio dentro Forza Italia per le resistenze di alcune anime del partito, anche se altre avrebbero voluto comunque dare spazio, ha cercato alleanze a 360 gradi. si è arrivati ad un passo dall’accordo con Italia Viva di Matteo Renzi ma poi le alleanze di Renzi, in particolare con +Europa, si sono messe di trasverso.

Alla fine Cuffaro occupa lo spazio lasciato libero da Raffaele Lombardo che l’accordo con la Lega lo aveva già ma ha scelto di scioglierlo. Per assurdo a contribuire a sancire il patto Dc Lega nelle ultime ore è proprio l’ufficializzazione dell’accordo MpA Forza Italia.

Il risiko dei candidati

Nelle affollate liste della lega, dunque, comparirà anche il candidato della dc accanto ad Annalisa Tardino, deputato uscente e ricandidata, e accanto a Raffaele Stancanelli, deputato europeo uscente anche lui, politico di lungo corso che ha lasciato Fratelli d’Italia per aderire alla Lega proprio in queste settimane.

Il nome più accreditato è quello di Luisa Lantieri, deputato regionale della provincia di Enna, eletta nelle liste di Forza Italia ma il cui rapporto con Totò Cuffaro è antico. la sua candidatura potrebbe diventare, anche in questo caso, una corsa a due proprio con Raffaele Stancanelli.

Il gioco delle smentite

Inevitabile il gioco delle smentite da parte dei diretti interessati visto che le trattative non sono chiuse e formalizzate ma radio palazzo sembra essere certa che la strada sia tracciata dopo che Forza Italia ha ormai chiuso e il veto di Caterina Chinnici è ormai inevitabile come già accadde quando la stessa Chinnici alla Regione si candidò con l’appoggio del Pd ponendo veti anche in quel partito oggi saltati.

Smentisce la stessa Luisa Lantieri: “Non esiste una mia candidatura nella Lega e non ho mai avuto contatti con esponenti del Carroccio. Smentisco, pertanto, categoricamente, quanto pubblicato da alcuni quotidiani e siti nelle ultime ore. Continuo a lavorare, così come sempre fatto, rimanendo al servizio di Forza Italia”.

A fronte di queste voci insistenti arriva perfino la smentita ufficiale della Dc “Non c’è alcun accordo tra la Democrazia Cristiana nazionale e la Lega di Salvini, così come invece riportano oggi alcuni giornali e siti siciliani. Come ribadito dagli stessi vertici nazionali della Lega confermiamo che non c’è mai stato alcun incontro e ipotesi d’accordo. Con la Lega abbiamo una leale collaborazione nella coalizione regionale di centrodestra. L’ipotesi paventata sempre dalla stampa di candidare l’On. Lantieri di Forza Italia oltre che offensiva è ridicola. Pensiamo che debba esserci un limite alle boutade giornalistiche” sostiene Stefano Cirillo, segretario regionale della DC in Sicilia. Ma i bene informati ricordano che anche il patto con Italia Viva era stato smentito nel giorno della prima indiscrezione tranne poi confermarlo due settimane dopo. La politica resta mobile fino alla fine del periodo delle candidature.

