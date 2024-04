Si delinea il quadro delle alleanze dei centristi in vista delle elezioni europee di giugno. Forza Italia si conferma contenitore sia nazionale che locale pronto ad ospitare i candidati dei partiti centristi.

Forza Italia al centro

Assodato l’accordo di livello nazionale fra gli azzurri e Noi Moderati che in sicilia sembra ormai aver chiaramente scelto di candidare Massimo dell’Utri nell’elenco degli 8 aspiranti ad un posto in europa nel collegio Sicilia e Sardegna, tocca adesso al Movimento per l’Autonomia di Lombardo chiudere l’accordo di cui tanto si è parlato.

L’accordo, così come accaduto per Noi Moderati, viene sancito a Roma in un incontro a cui hanno preso parte oltre allo stesso ex presidente Lombardo il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il presidente del Consiglio nazionale Renato Schifani ed i responsabili regionali dei due partiti, il coordinatore Marcello Caruso e il vice coordinatore Riccardo Gallo per Forza Italia e Fabio Mancuso per il movimento per l’Autonomia.

Per Antonio Tajani, “Forza Italia prosegue nel percorso di rafforzamento delle alleanze e delle collaborazioni con le forze politiche radicate nei territori e che si muovono nel solco della tradizione e della storia del Partito Popolare Europeo.

Un lavoro per dare giusta visibilità e rappresentanza alle tante realtà delle nostre regioni, in ottica unitaria e nazionale che vuole mettere a frutto le opportunità offerte dall’Europa e affermare in Europa i valori popolari e moderati”.

La replica dei patti del 2019

“Già nel 2014 e nel 2019 – ricorda Lombardo – avavemo sostenuto con la nostra presenza le liste di Forza Italia alle europee, ed oggi si conferma un rapporto di collaborazione politica che è frutto della grande sintonia, stima ed amicizia che mi ha legato al Presidente Silvio Berlusconi.”

Marcello Caruso sottolinea la valenza politica dell’alleanza tra Forza Italia è il Movimento per l’Autonomia “che – afferma – rafforza il ruolo di tutti i moderati all’interno della coalizione di centrodestra e getta le basi per una sempre più proficua collaborazione politica e istituzionale a tutti i livelli istituzionali”.

Si definisce la lista

Quella di Forza Italia sarà, dunque, in Sicilia, una lista di nomi noti. Gli azzurri schierano i due assessori regionali Edy Tamajo e Marco Falcone, Noi Moderati schiererà, con tutta probabilità, Massimo dell’Utri, il candidato forte appoggiato dal Movimento per l’Autonomia sarà l’ex assessore di lombardo ed eurodeputato uscente Caterina Chinnici che nel frattempo si è molto avvicinata al presidente Renato Schifani.

