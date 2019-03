ad aprile tre giorni di eventi

Il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone ha incontrato ieri, nella sede di via Bentivegna, i segretari provinciali dem per organizzare, così come si è stabilito nella riunione dei segretari regionali, convocata qualche giorno fa da Nicola Zingaretti, iniziative in vista delle elezioni europee.

In particolare, il 5, 6 e 7 aprile, i democratici siciliani parteciperanno alla mobilitazione del Pd per l’Europa, “contro un governo che sta portando l’Italia in recessione, con una presenza capillare nelle piazze dei comuni della Sicilia”. La tre giorni di aprile sarà anche l’occasione dell’avvio della campagna di tesseramento 2019.

Nel corso della riunione si è discusso delle candidature alle elezioni europee. L’obiettivo è quello di presentare nelle Isole una lista forte, con candidature dei territori e con forti personalità della società civile. Il segretario Faraone, infine, ha dato mandato a Valentina Falletta per coordinare le iniziative in vista delle elezioni Europee.

Intanto Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, ha preso parte oggi alla Direzione nazionale del PD.

“Partecipo oggi – ha affermato Orlando – dopo aver partecipato alle primarie per sottolinearne il valore democratico e di partecipazione.

In quell’occasione ho votato scheda bianca perché ho voluto ribadire la necessità di unità delle forze e delle energie progressiste ed europeiste, dentro e fuori il Partito democratico, per costruire una vera alternativa ai populismi velleitari degli slogan e dell’intolleranza.”