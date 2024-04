Caruso, "Forti e competitivi daremo voce a istanze dei siciliani"

Depositata stamattina formalmente dal responsabile elettorale del partito, onorevole Alessandro Battilocchio, accompagnato dal coordinatore siciliano Marcello Caruso, la lista di Forza Italia per la Circoscrizione “Isole” per le elezioni europee.

La lista, come già preannunciato, vede l’uscente Caterina Chinnici come capolista, seguita poi dagli altri candidati, alternati fra uomini e donne, come previsto dalla normativa.

In particolare si tratta dell’onorevole Michele Cossa, dell’ex sindaca della città di Lula (Comune in provincia di Nuoro) Maddalena Calia, del coordinatore siciliano di Noi Moderati Massimo Dell’Utri, l’assessore regionale per l’economia Marco Falcone, la deputata regionale e sindaca di Capri Leone Bernardette Grasso, la deputata regionale e sindaca di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo e infine l’assessore regionale per le attività produttive Edy Tamajo.

Caruso, “Squadra straordinariamente forte e competitiva”

“Una squadra di candidati e candidate straordinariamente forte e competitiva – afferma Marcello Caruso – che sicuramente porterà a casa un risultato eccellente, confermando che anche in Sicilia Forza Italia è la casa naturale di tutti i moderati e liberali che si riconoscono nei valori e nella storia del Partito Popolare Europeo. Tutti i candidati e le candidate rappresentano al meglio lo spirito e la cultura di questo partito, unendo grandi competenze amministrative ed un forte radicamento con il proprio territorio. È una squadra che sicuramente porterà al Parlamento europeo una rappresentanza forte, capace di dare voce alle esigenze e alle istanze delle nostre comunità”.

Tamajo candidato a Roma, “Ringrazio Tajani e Schifani”

“Ringrazio il ministro Tajani e il governatore Schifani per la mia corsa alle Europee nella lista di Forza Italia”. Queste le parole del deputato siciliano ed assessore alle Attività Produttive, Edy Tamajo a seguito dell’accettazione della sua candidatura per le elezioni europee a Roma, in cui era presente leader nazionale degli azzurri Antonio Tajani.

“L’impegno del ministro Tajani, a favore dei valori europei e della cooperazione transfrontaliera sono essenziali per affrontare le sfide attuali e per costruire un’Europa più forte, inclusiva, volta alla pace, ma che dichiara guerra alla criminalità organizzata. La lotta alla mafia è un impegno che coinvolge tutta la società e tutti i partiti politici. È una sfida che richiede unità e collaborazione da parte di tutti. E’ importante riconoscere che la criminalità organizzata rappresenta una minaccia per la collettività e che combatterla dovrebbe essere un obiettivo condiviso da tutti i partiti politici senza divisioni o strumentalizzazioni”, ha concluso Tamajo.