Cuffaro "Primo partito a presentare le liste"

Con la presentazione delle liste di Agrigento e Ragusa per le elezioni regionali del 25 settembre, la Dc Nuova è il primo partito a presentare le liste per le elezioni regionali del prossimo 25 settembre.

I nomi della Dc Nuova ad Agrigento e Ragusa

Ad Agrigento i candidati sono: Carmelo Pace, Salvatore Fanara, Giuseppe Alaimo, Decio Terrana, Marinella Notonica, Chiara Cosentino.

Presentata anche la lista a Ragusa: Ignazio Abbate, Sebastiano Girrieri, Filippo Frasca e Paola Santificato. In via di presentazione le altre liste.

“Nonostante le difficoltà e il complicato compito di raccogliere in poco tempo e in piena estate le firme autenticate, la Dc Nuova è stato il primo partito a presentare le liste – dichiara il commissario regionale, Totò Cuffaro –. Stiamo candidando tanti giovani e donne con passione e voglia di fare politica, tutti accomunati dagli stessi valori e principi, quelli della lealtà, della giustizia, della famiglia e della solidarietà. La Dc è ancora di più un partito libero e forte, che dà voce ai cittadini e che si prefigge di avvicinare la gente alle Istituzioni”.

Election Day,+Europa sosterrà Caterina Chinnici

Intanto, grandi manovre all’interno della coalizione di centrosinistra. Il gruppo dirigente di +Europa lancia i propri candidati in vista dell’election day del 25 settembre. Ad annunciare i profili in campo è stato il presidente dell’Assemblea Nazionale Fabrizio Ferrandelli, ex candidato a sindaco di Palermo e che guiderà il gruppo di +Europa come capolista a Palermo nel collegio plurinominale alla Camera.

Ad affiancarlo al Senato, sempre da capolista, sarà il suo ex vice Ugo Forello. Un contesto nel quale l’esponente di +Europa ha annunciato il sostegno a Caterina Chinnici nelle prossime elezioni regionali. Appoggio garantito dalla presenta nel listino di Cesare Mattaliano, ex consigliere comunale che sarà inserito all’interno del listino della candidata Dem. Due le candidature nei collegi uninominali in Sicilia per +Europa. Si tratta di Maria Saeli, in campo nel collegio di Bagheria, e di Chiara Guglielmino, nel collegio di Acireale.

I nomi dei candidati di +Europa

Una conferenza stampa aperta da una parantesi sul fronte nazionale. “Sentiamo di essere seduti dalla parte giusta della storia. Vediamo preminente il rischio di un oppressione del campo dei diritti, impersonificata da Fratelli d’italia e la Lega. Come +Europa ci sentiamo di essere la casa di chi i diritti li vuole difendere. Abbiamo messo in campo le nostre energie migliori”.

“A Palermo abbiamo voluto rilanciare una sfida – ha sottolineato Ferrandelli -. Rinnoviamo il ticket con Ugo Forello, che guiderà la lista del Senato, mentre io sarò capolista alla Camera”. Un ticket che guarda al futuro, in particolare alle trattative sul futuro accordo fra il Comune di Palermo e lo Stato e relativo al riequilibrio dei conti di Palazzo delle Aquile. “E’ a Roma che i palermitani devono trovare il miglior gruppo dirigente per uscire dallo stato di crisi in cui le antiche esperienze ci hanno trascinato”.

Al Senato

Come sopra ricordato, capolista nel collegio della Sicilia Occidentale di +Europa sarà Ugo Forello, profilo seguito da Emanuela Quadrante, Giuseppe Valenti e Monica Bracco. In Sicilia Orientale, +Europa sarà rappresentata da Emanuela Viola. Esponente a cui si aggiungono Francesco Passantino, Emanuele Quadrante e Giuseppe Valenti.

Al plurinominale alla Camera

Sul fronte della Camera, ad affiancare il capolista Fabrizio Ferrandelli a Palermo ci saranno la tesoriera del partito Maria Saeli, Dario Liotta e Alessanda Tasca. Nel collegio di Caltanissetta-Gela-Agrigento a capitanare la compagine centrista di sarà Federica Giorgio, a cui si affiancheranno Dario Liotta, Alessandra Tasca e Giovanni Pratillo. A Messina capitana di +Europa sarà Palmira Mancuso, in campo anche sul fronte delle Regionali da indipendente in quota PD. Nome che sarà seguito da Antonio Lo Re e Chiara Guglielmino, capolista nel collegio di Catania. In terra etnea, ci saranno anche Marcello Calamia, Alessandra Tasca e Giuseppe Brancatelli. Infine, nel collegio di Ragusa, capolista sarà Dario Liotta. Nome seguito da Alessandra Tasca, Giuseppe Brancatelli e Chiara Guglielmino.