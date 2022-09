Elezioni regionali 2022

Alessandro Aricò, deputato regionale di Fratelli d’Italia commenta i risultati degli exit poll che premiano non solo la coalizione ma anche il partito sia a livello regionale che nazionale.

“Un risultato fantastico”

“E’ stato un risultato fantastico. Di fatto siamo il primo partito della coalizione. In quasi tutti i comuni della Sicilia. C’è questa anomalia in Sicilia del Movimento 5 Stelle che continuano ad avere consenso ma sono sicuro che non ci impensieriranno né per il governo nazionale che per il futuro governo Schifani. Abbiamo visto gli exit poll che sono assolutamente incoraggianti. Schifani nelle pochissime sezioni uscite è in vantaggio”.

La risposta a De Luca Sugli Exit poll

Aricò ha poi risposto a Cateno De Luca che ha bollato come “Farlocchi” i risultati degli exit poll. “Non so cosa voglia dire De Luca” e prosegue: “Auguriamo alle liste di coalizione di superare lo sbarramento. Un modo per governare in modo più solido.

Eliminare il voto segreto in qualche occasione. Spero che il presidente Schifani possa avere una maggioranza più alta rispetto a Musuemci che ricordo essere di 36 ed all’interno c’era De Luca. Era nell’Udc all’epoca e avevano sostenuto la presidenza Musumeci salvo cambiare idea nei giorni successivi”.

Sul voto disgiunto

“Il Voto disgiunto quando si presentano coalizioni così grosse come la nostra possono esserci. Anche alle comunali con Lagalla è successo.

Liste fortissime, oltre al 40% riteniamo che potremmo anche perdere pochi punti ma non ci preoccupa. Non è messa a repentaglio la vittoria di Schifani”

“Legge elettorale da rivedere”

Aricò ha pure parlato della legge elettorale. A suo dire da “rivedere, assolutamente complicata. Uno non sa neppure chi va a votare perché con questa serie di incastri e candidature multiple complichiamo la vita agli elettori senza averne motivo. Cinque anni fa è andata molto male al centrodestra, ora è andata molto bene. Abbiamo vinto quasi ovunque. Ma la legge va assolutamente rivista. Dobbiamo dare agli elettori italiani la possibilità di scegliere”.