“Una norma che introduca la doppia preferenza, già in vigore per le elezioni comunali, anche nelle

consultazioni per il rinnovo dell’Assemblea regionale è un atto di civiltà e di democrazia che proietterebbe la Sicilia verso una politica di rispetto del ruolo e dell’importanza delle donne

in politica, rimuovendo gli ostacoli che oggi impediscono la parità nelle cariche elettive”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars a proposito del ddl su ‘Riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi ed amministrativi degli enti territoriali della Regione siciliana e negli enti e società soggetti al controllo pubblico’ sottoscritto da tutti i parlamentari Pd.

“Le donne continuano a vedere violati i loro diritti fondamentali e sono vittime di discriminazioni nell’accesso ai processi decisionali e pur essendo presenti in ogni ambito della

società civile, nel mondo del lavoro, dell’associazionismo, dell’impresa, della ricerca, – aggiunge Lupo – continuano a non trovare la giusta rappresentanza ed il riconoscimento che

meritano nelle istituzioni”.