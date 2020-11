Già in occasione delle le elezioni delle funzioni strumentali in seno al collegio dei docenti dell’Istituto Alessandro Volta di Palermo, cercavamo un sistema che ci permettesse di votare rapidamente e in tutta sicurezza, con l’accesso ai risultati di voto in tempo reale.

Alcune sperimentazioni fatte con Google Moduli non hanno restituito il risultato atteso soprattutto in termini di vincolo sull’accesso degli elettori aventi diritto e segretezza del voto.

Da questa esperienza abbiamo stabilito di avviare lo sviluppo di CertiVote, un’applicazione Web in grado di offrire un sistema di voto semplice e sicuro.

Una delle principali criticità che dovevamo affrontare riguardava il sistema di accesso al servizio da riservare ad oltre 3000 elettori: difficile fornire le credenziali a tutti e contestualmente evitare l’annoso problema della password non ricevuta e non funzionante. Per questo motivo si è optato per l’adozione di un sistema OTP (One Time Password).

Sul sistema vengono caricate le email degli elettori e questi per votare potranno seguire dei semplici passi per avere accesso al voto. Innanzitutto gli utenti sono invitati ad inserire la propria mail. Se questa è presente in elenco l’elettore/utente riceve un codice numerico OPT. Il codice consente l’accesso al sistema senza dover ricordare password o dover ricercare eventuali codici di accesso ricevuti in precedenza.

Una volta che l’utente/elettore viene riconosciuto dal sistema seguendo la procedura sopra indicata, viene indirizzato automaticamente alla scheda elettorale di pertinenza ( es. scheda genitore, alunno, docente o ATA) e quindi può procedere ad effettuare le operazioni di voto.

La scheda elettorale, ovvero il modulo presentato per il voto, verifica a questo punto anche la correttezza in termini di numero massimo di scelte ammissibili e blocca il voto disgiunto fra liste differenti.

Il sistema è dotato anche di un pannello di amministrazione che offrire, da parte degli organizzatori delle operazioni di voto, anche un servizio di Help Desk. Effettuato l’accesso con le opportune credenziali infatti, l’operatore di help desk potrà inserire le email degli elettori mancanti o verificare se un elettore è presente in lista.

Per il primo caricamento dei dati della lista degli elettori, è stato messo a punto un sistema di import da file Excel o CSV. Ma il vero punto di forza del sistema consiste nell’algoritmo che rende anonimo il dato del voto.

I dati anagrafici degli elettori e i dati delle preferenze espresse vengono salvati in archivi differenti senza riferimenti reciproci. Un sistema di crittografia basato su una estrazione random, codifica l’identificativo del voto espresso per rilevare i voti multipli espressi da uno stesso elettore senza per questo ricondurlo ai dati anagrafici dello stesso.

Ci sona ancora dei margini di miglioramento ma CertiVote promette e speriamo che possa essere diffuso anche alle altre istituzioni scolastiche.

ndr – Il Prof. Giovanni Messina è Animatore Digitale IISS Alessandro Volta Palermo – Progettista e sviluppatore del sistema Certivote