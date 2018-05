Hanno preso parte i vertici della Regione

Un momwento di riflessione e di bilancio del servizio elisoccorso del 118 che in questi anni ha certamente contribuoto a salvare tante vive umane.

Un momento per fare il punto e chiedere la possibilità di migliorare il servizio e stabilire le modalità organizzative anche del personale. La richiesta di linee guida precise per operare in serenità senza rischi.

Dallo scorso 24 al 26 maggio la sala gialla di Palazzo dei Normanni e l’Nh Hotel sono state le sedi del congresso “Elisoccorso sanitario, tra prospettive e realtà”.

Tre giorni dedicati al mondo della sanità e delle emergenze, dove esperti e docenti tratteranno temi quali i percorsi clinici diagnostico-terapeutici, gestione dello shock, l’impiego dell’elicottero della rete hub & spoke, il sistema del 118, le centrali operativi e tanto altro ancora.

Si sono riuniti i maggiori esperti del settori da Angelo Giupponi,Giovanni Cipolotti e Marco Palmeri.

A comporre il comitato scientifico Roberto Vacca, Mario Rigamonti, Andrea Spagna, Giulio Trillò, Nicoletta Fulgoni, Fabio Genco e Giuseppe Misuraca.

I lavori sono iniziati con i saluti del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e l’assessore alla sanità Ruggero Razza.

Hanno preso parte ai lavori che hanno riguardato il servizio dall’aumento delle performance alle responsabilità giuridiche anche i commissari degli ospedali palermitani e delle aziende sanitarie.