la nota di confimprese palermo

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 dal 12 marzo è stata sospeso lo svolgimento dei mercatini settimanali.

“In conseguenza di ciò – ha dichiarato il Presidente di Confimprese Palermo Giovanni Felice – gli operatori del commercio su aree pubbliche che operano in tutti i Comuni Siciliani, non possono svolgere alcuna attività lavorativa con un danno economico che, viste le situazioni finanziarie in cui versa la categoria, ne mette in discussione il sostentamento personale e familiare.

Considerato che tra i provvedimenti messi in Campo dal Governo Nazionale, – continua Giovanni Felice – sono state varate misure a sostegno di famiglie, lavoratori ed imprese, che nello specifico intervengono anche nella disciplina di controllo e riscossione dei tributi, in particolare, il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Cd “Cura Italia”, all’articolo 67 sospende sino al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Visto che nel mese di aprile scade la seconda rata per il pagamento della TOSAP – conclude il Presidente di Confimprese Palermo- con una lettera inviata a tutti i Comuni della Provincia di Palermo, abbiamo chiesto ai Sindaci la sospensione del pagamento della TOSAP o del corrispondente Canone e la non applicazione di alcuna sanzione e il mantenimento degli abbattimenti previsti dalla normativa di settore”.