Il sindaco Francesco Bondì

Denunce in procura e alla corte dei conti da parte del Comune di Trabia che passa al contrattato sull’emergenza idrica che nel territorio ha ormai raggiunto un livello che rischia di lasciare l’intera popolazione residente completamente a secco.

“Nei giorni scorsi, uno dei due pozzi (ed. pozzo Cameccia) da cui il Comune ha finora attinto l’acqua si è completamente prosciugato, mentre nel secondo (ed. pozzo Campo Sportivo) si è registrato un preoccupante abbassamento del livello idrico che fa fondatamente temere un totale esaurimento dell’acqua in tempi molto brevi. Le cause di tali eventi sono da individuare negli eccessivi emungimenti di acqua che Amap Spa da oltre un anno effettua dai propri pozzi ubicati nel territorio comunale di Trabia. Tale situazione e i rischi legati all’indiscriminato prelevamento delle risorse idriche è stato ripetutamente segnalato con diverse note e con diversi atti stragiudiziali al Genio Civile, ad Amap Spa, all’Autorità di Bacino e all’Ati Idrico – lo dice il sindaco di Trabia Francesco Bondì – A tali diffide, tuttavia, non è mai seguito alcun concreto provvedimento da parte dei competenti organi che potesse scongiurare quanto denunciato, ossia il prosciugamento dei pozzi comunali”.

Alle richieste avanzate dal Comune non è arrivata alcuna risposta. “Questo Comune non intende restare inerte – aggiunge il sindaco – E’, infatti, prevista la convocazione di un’ assemblea cittadina per portare a conoscenza della popolazione la situazione venutasi a determinare e per decidere quali iniziative popolari assumere a tutela dei diritti dell’intera comunità di Trabia di poter continuare ad usufruire dell’acqua.

Il Comune intende, inoltre, presentare apposita denuncia alla procura e alla procura generale della Corte dei Conti affinché venga verificata la sussistenza di eventuali reati e di eventuali danni erariali e si proceda nei confronti dei responsabili. Saranno, infine, avviate tutte le opportune azioni legali per il risarcimento dei danni nei confronti degli enti responsabili, nonché nei confronti dei soggetti che con la loro azione o omissione hanno contribuito a creare la situazione sopra esposta”.