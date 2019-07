Diversi interventi dei vigili del fuoco

Continua l’emergenza rifiuti a Palermo e si moltiplicano i roghi non solo nel capoluogo ma anche in vari centri della provincia che scaricano a Bellolampo. I cassonetti sono pieni a causa dei rallentamenti in corso nel sistema di trattamento della discarica palermitana.

In diverse zona di Palermo e provincia la spazzatura non è stata raccolta e la scorsa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere i cumuli di rifiuti dati alle fiamme. È successo nel capoluogo in via Decollati, in via Papa Sergio, via Sacco e Vanzetti, via Margifaraci. Roghi di cassonetti anche a Bagheria e Misilmeri.

Anche il ritiro dei rifiuti differenziati procede a rilento. Sono tanti i turni saltati anche in pieno centro storico. I rallentamenti nel deposito dei rifiuti nella discarica di Bellolampo della scorsa settimana, con i controlli dei carabinieri e dell’Arpa che stavano per decretarne la chiusura, hanno inceppato la macchina della raccolta.