La lettera dell'assessore Sergio Marino

Il vicesindaco ed assessore alle Società Partecipate, Sergio Marino, ha inviato oggi una nota avente per oggetto “Esaurimento e chiusura VI vasca Bellolampo”, indirizzata al Presidente della Regione Siciliana, all’assessore regionale Energia e Servizi Pubblica utilità, all’ assessoreTerritorio e Ambiente, al Servizio 7 Autorizzazioni assessorato regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità dell’acqua e rifiuti, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’acqua e rifiuti.

“Si fa seguito alla nota del 23/10/2018 di RAP – scrive Marino – con la quale si comunica l’approssimarsi dell’esaurimento della VI vasca di Bellolampo, rimasta inevasa nonostante la stessa RAP preannunci uno stato di emergenza che avrebbe richiesto diverso approccio da parte delle Strutture Regionali interessate.

Solo brevemente si rinvia alla lunga esposizione del percorso autorizzativo della variante sostanziale della VI vasca non ancora approvata da codesta Regione e che ci porta adesso alle soglie di un’emergenza la cui risoluzione non può che competere a codesta Regione anche, e soprattutto, in ragione dei poteri commissariali conferitele in materia impiantistica.

In considerazione dell’assoluta urgenza di porre in essere quanto necessario per consentire l’impiego della VI vasca senza il quale si aggraverebbe lo stato di emergenza in Sicilia si diffida codesta Regione ad emanare apposita ordinanza, come richiesto da RAP, nelle more dell’approvazione della variante sostanziale alla VI vasca il cui iter fa capo alle Strutture Regionali interessate.

Si sollecita ancora una volta l’immediata approvazione della variante sostanziale di cui sopra per evitare l’emergenza in atto e consentire quindi a RAP di garantire lo smaltimento dei propri rifiuti senza dover ricorrere a soluzioni estreme che, si ricorda, non possono che vedere il diretto coinvolgimento delle Strutture Commissariali. Si rimane in attesa di urgente riscontro”.

“Negli anni e mesi scorsi– ha commentato il Sindaco, Leoluca Orlando – il Comune di Palermo e la RAP hanno sempre mostrato nei confronti della Regione un grande senso di responsabilità e sensibilità istituzionale, accettando che la discarica di Bellolampo venisse usata da decine di altri comuni per sottrarli all’emergenza. Oggi non riscontriamo analoga attenzione da parte della struttura regionale, che anzi sembra impegnata a non valorizzare l’unica realtà pubblica della nostra Isola. Ora è tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, speriamo non soltanto per motivi formali ma soprattutto per sensibilità politica e istituzionale”.

