tante discariche a cielo aperto a palermo

E’ emergenza rifiuti al villaggio Santa Rosalia di Palermo, come in altri quartieri della città

Tante discariche a cielo aperto

La denuncia dei residenti esasperati

Rifiuti di ogni tipo, compresi mobili, materassi ed elettrodomestici, accatastati in ogni dove.

Traboccano i cassonetti dei rifiuti lasciati al sole a marcire, e date le alte temperature di questi giorni, il puzzo, in tutto il quartiere, che si estende tra viale Regione, l’ospedale Civico e la cittadella universitaria, è insopportabile. Rifiuti anche in viale delle Scienze, proprio la strada sulla quale si affaccia l’università.

Di certo uno spettacolo poco edificante per la nostra città.

Residenti esasperati

“Siamo costretti – dicono alcuni residenti – a vivere tappati in casa. Non possiamo nemmeno aprire le finestre, nonostante il caldo asfissiante. Certo, la colpa è degli incivili che abbandonano per strada qualsiasi tipo di rifiuti, anche quelli ingombranti, ma di certo la raccolta procede a rilento. E poi ci parlano di Tari e differenziata…”

Il malcostume diffuso

Nelle numerose strade del villaggio Santa Rosalia, dunque, ci sono tante discariche a cielo aperto. “Anche se ripuliscono tutto – afferma con amarezza un altro residente – domani siamo punto e a capo”.

E in effetti, tra i rifiuti, è possibile scorgere di tutto, compresi ‘complementi di arredo’ e suppellettili.

Molti, vedendo la catasta di rifiuti, si sentono in diritto di lasciarne lì altri, anche nel centro della strada.

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, oltre alla bonifica e allo spegnimento di incendi di sterpaglie in provincia, le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate ad intervenire in diversi quartieri di Palermo dove il rallentamento della raccolta dei rifiuti ha già provocato la formazione di numerose discariche a cielo aperto.

Incendi di rifiuti

E come capita spesso in queste condizioni alcuni incendiari hanno dato fuoco, nella notte, alle cataste di rifiuti. Gli interventi sono stati effettuati soprattutto nei quartieri Zen e Borgo Nuovo.