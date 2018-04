le giustificazioni dell'azienda di raccolta

Stamattina, la ditta incaricata della fornitura dei pezzi di ricambio ha riferito all’azienda Rap della imminente consegna, oggi stesso, degli strumenti necessari per ultimare la riparazione del rotore dentato e dell’apri-sacco della seconda linea dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico ( TMB) rendendo per i primi giorni di maggio l’impianto pienamente funzionante e operativo. A darne comunicazione il presidente del collegio sindacale Sergio Vizzini.

In atto con la linea 1 funzionante, la giacenza pregressa di circa 4000 tonnellate di rifiuti presente all’interno dell’impianto è scesa notevolmente. Stamattina si attesta soltanto a circa 890 tonnellate di rimasto.

Con una potenzialità di ricezione sempre più alta (1000 – 1100 t) l’azienda è riuscita a intervenire più velocemente sui recuperi degli itinerari da cassonetto rimasti non serviti per diversi giorni. Resta comunque qualche criticità spot ma in corso di recupero in qualche via del centro storico e di Boccadifalco. Sui dettagli del guasto che ha arrecato una situazione emergenziale in città è stata richiesta al responsabile Tecnico dell’impianto TMB Marcello Vultaggio, una relazione dettagliata sulle attività poste in essere per il ripristino delle funzionalità del TMB.

A seguire stralcio della relazione :

“Il venerdì 30/03/2018 alle ore 07:30 circa si è guastato il nastro trasportatore a tapparelle metalliche che alimenta l’apri-sacco APS01. Il guasto è consistito nella rottura delle due catene di trascinamento sinistra e destra immediatamente a valle delle ruote motrici dentate poste nella zona sommitale del nastro stesso.

Tale particolare punto di rottura ha causato, nella decina di secondi in cui per inerzia le ruote motrici hanno continuato a girare, la fuoriuscita di circa 3-4 metri di nastro metallico dalle guide provocando la deformazione delle cofanature del nastro e delle bavette.

Immediatamente è stata contattata la ditta manutentrice per procedere nel più breve tempo possibile alla riparazione insieme alle nostre maestranze.

La ditta, giunta sul posto alle ore 10:00 circa, con il supporto del personale RAP avviava la riparazione che si concludeva nella tarda serata di sabato 31/03/2018. Ma a lavoro quasi concluso, durante le prove di collaudo nelle quali il nastro presentava una eccessiva rumorosità, i tecnici scorgevano la causa originaria del guasto: cioè la mancanza di circa 2 metri della guida delle ruote di scorrimento della catena lato destro immediatamente a monte della ruota motrice dentata. La guida sul corrispondente lato sinistro, se pur ancora in posizione, presentava diffusi punti di rottura, a causa di materiale non trattabile conferito nei rifiuti.

Il nastro, pertanto, veniva dichiarato guasto e alle ore 10:30 del giorno di domenica 01/04/2018 (Pasqua) il sottoscritto inviava una email alla ditta costruttrice (AMUT di Novara), con allegata una documentazione fotografica, per informarla del fatto e richiedere un immediato intervento tecnico specialistico trattandosi di un componente strutturale della macchina. Contattato telefonicamente nella stessa mattinata del 01/04/2018 dal responsabile della ditta AMUT, si rinviava la definizione degli aspetti operativi dell’intervento alla riapertura dei loro uffici tecnici. Il giorno di lunedì 02/04/2018 (Pasquetta) alle ore 11:40 circa anche il nastro trasportatore a catena che alimenta l’apri-sacco APS02 in testa alla linea 2 ha subito un guasto meccanico al sistema di trascinamento. Conseguentemente l’impianto TMB si è completamente fermato per quanto riguarda la sezione di trattamento meccanico dei rifiuti. Dal sopralluogo effettuato dal sottoscritto e dai tecnici RAP si è rilevato la completa rottura per circa 2 metri delle guide destra e sinistra delle ruote di scorrimento delle catene del nastro poco prima delle ruote dentate motrici oltre anche a dei danni al rotore dentato causato, anche in questo caso, dall’introduzione di rifiuti non trattabili scorrettamente conferiti dagli utenti nei cassonetti.

Il giorno 03/04/2017 alle ore 10:22 il sottoscritto richiedeva per email alla ditta AMUT di produrre un preventivo di spesa per la fornitura di tutto il materiale di ricambio necessario per il pieno ripristino funzionale delle due macchine comprensivo dei costi per le spedizioni e la posa in opera a cura di loro tecnici specializzati.

In data 04/04/2018 la ditta AMUT trasmetteva le offerte n. 18-D-00151 Rev. 01 del 30/03/2018 e n. 081-18 del 04/04/2018.

In data 05/04/2018 il punto ordinante dell’Area Impianti emetteva l’ordine di fornitura n. 2018/APR/038 nei confronti della ditta AMUT per la fornitura dei ricambi necessari alla riparazione dei due apri-sacco come di seguito dettagliato per un importo complessivo di € 16.1164,00 (intervento tecnico escluso).

La riparazione dei due apri-sacco ha avuto inizio alle ore 08:00 circa del 12/04/2018 all’arrivo del tecnico specializzato AMUT.

La riparazione dell’apri-sacco APS01 è stata completata nella tarda serata del 17/04/2018 e le prove di funzionamento con rifiuti sono state avviate alle ore 06:30 circa del 18/04/2018”.