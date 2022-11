I DISAGI IN STRADA

E’ stata convocata per lunedì prossimo la conferenza di servizio al dipartimento regionale dei rifiuti per trovare una soluzione all’emergenza rifiuti esplosa in una ventina di comuni del palermitano che non possono più conferire l’indifferenziato nella discarica di Trapani. Attorno al tavolo ci saranno i responsabili dell’assessorato regionale, i sindaci, i rappresentati della Rap che gestisce la discarica di Bellolampo e quelli della città metropolitana.

Dopo lo stop all’impianto di Trapani e quello dell’impianto di Siculiana l’unica soluzione potrebbe essere quella di portare la

spazzatura a Bellolampo, ma al momento il sindaco Roberto Lagalla, non avrebbe alcuna intenzione di firmare l’ordinanza.

Al momento la situazione resta di stallo. Lo scarsa settimana i sindaci, tra gli altri, di Carini, Terrasini, Cinisi, Altofonte,

Trappeto, Belmonte Mezzagno e Capaci hanno deciso di recarsi ancora una volta personalmente alla presidenza della Regione per chiedere una soluzione immediata vista la “grave emergenza sanitaria”. “Sappiamo bene – afferma il sindaco di Carini, Giovì Monteleone – che l’assessore regionale Roberto Di Mauro si è insediato da alcuni giorni, ma a noi sindaci rimane il problema dei rifiuti non raccolti da un mese, con i conseguenti problemi di carattere igienico sanitario».

Sindacati sul piede di guerra

I sindacati sono già sul piede di guerra evidenziando i ritardi della Regione sulla consegna della settima vasca di Bellolampo, “Manca un piano di autosufficienza impiantistica regionale” dicono le sigle sindacali che dicono “No a ulteriori abbancamenti di rifiuti a Bellolampo in assenza di chiara individuazione di chi dovrà sostenere i costi aggiuntivi”.

Una nuova emergenza rifiuti nel Palermitano, l’allarme

“L’ennesima emergenza in Sicilia determinata dalla carente dotazione impiantistica per il trattamento dei rifiuti questa volta tocca i territori della provincia di Palermo. Nulla di nuovo, un ulteriore triste ritratto di territori sotto i rifiuti, conseguenza di un ventennale ritardo nella programmazione regionale sul tema della infrastrutturazione impiantistica per il trattamento. Non si può penalizzare la Rap e la città di Palermo, questo comporterebbe la immediata mobilitazione dei lavoratori”. Ad affermarlo è Dionisio Giordano segretario generale Fit Cisl Sicilia.

I ritardi della Regione e l’ordinanza di Lagalla

“La settima vasca di Bellolampo doveva già essere in funzione, oggi i rifiuti di Palermo entrano a Bellolampo grazie ad una ordinanza del sindaco Lagalla. E ricordiamo che per due anni la Rap è stata costretta a conferire nelle discariche catanesi con costi esorbitanti a carico dell’azienda e dei cittadini palermitani e con l’ulteriore doppio effetto negativo, ambientale per i viaggi dei rifiuti da Palermo e Catania, e di saturazione rapida delle discariche catanesi, in danno ai territori della Sicilia orientale”.

“Si alla solidarietà tra diversi stakeholders”

Giordano aggiunge “basta con le resistenze ideologiche al tema del recupero energetico dai rifiuti. E’ una previsione della cosiddetta ‘economia circolare’ incrementare la raccolta differenziata finalizzata al recupero di materie, quindi il riuso, e anche individuare proprio nel recupero energetico e in piccola parte persino nel conferimento in discarica, le giuste modalità di trattamento del rifiuto”. La Fit Cisl dice “si alla solidarietà tra diversi stakeholders imprenditoriali e istituzionali finalizzata a evitare che interi comuni del territorio regionale vadano in sofferenza igienico-sanitaria, è doverosa. Altrettanto doveroso è conservare memoria delle criticità, per non ricadere negli stessi errori”.

L’appello alla Regione per non commettere sempre gli stessi errori

La sigla sindacale dunque si rivolge alla Regione, “non ripeta quindi il governo Schifani gli errori del passato recente e remoto, bisogna fare gli impianti subito, snellire le procedure autorizzative, costruire un percorso costante di confronto con le parti sociali. I costi aggiuntivi per l’assenza d’impianti ricadono sui comuni che com’è noto sono già in grandi difficoltà economico-finanziaria. I comuni o li ribaltano sulla TARI a carico dei cittadini o li fanno ricadere sui soggetti gestori dei servizi e quindi sui lavoratori”. La Fit Cisl conclude “È arrivato il momento di progettare una visione sistemica del ciclo integrato dei rifiuti siciliano, il neo assessore regionale Di Mauro ha una grande occasione, segnare la svolta, non ci si induca a mobilitare i lavoratori per stimolare l’urgenza di un confronto sindacale che non è assolutamente procrastinabile”.