Caruso (Rap): "Creare polo d'avanguardia"

Pioggia di fondi dal PNRR. Il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato l’ammissione ai fondi europei relativamente al progetto per realizzare un nuovo impianto per la produzione di compost e di biometano all’interno dell’area di Bellolampo, a Palermo. L’idea risulta inserita all’interno del piano industriale dell’azienda che, a breve, dovrebbe essere consegnato nelle mani dell’Amministrazione Comunale.

Il progetto dell’impianto biometano di Bellolampo

A darne notizia è la Rap, azienda partecipata che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti. Il progetto si è infatti classificato al 28° posto della graduatoria, su un totale di 550 progetti presentati. L’impianto anaerobico/aerobico avrà l’obiettivo di trattare la frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata. Ciò per produrre biometano e compost di qualità. La realizzazione del progetto richiederà una cifra vicina ai 38 milioni di euro e potrebbe vedere luce entro il 2025.

La struttura riceverà una quantità da 60.000 tonnellate all’anno di FORSU ( Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) e 18.500 tonnellate all’anno di sfalci di potatura. Ciò permetterà di produrre 14.500 tonnellate all’anno di compost di qualità e di circa 640 standard metro cubo all’ora di biometano. Propellente che verrà consegnato nella rete del gestore AMG. Un impianto destinato a trattare la produzione di rifiuti non solo del capoluogo siciliano ma di tutti i Comuni dell’Area Metropolitana e oltre, fino a saturazione della potenzialità di trattamento.

Caruso (Rap): “Trasformare Bellolampo in polo d’avanguardia”

Soddisfatto l’amministratore unico di Rap Girolamo Caruso, che commenta così la notizia dell’approvazione del finanziamento. “Il progetto, seppur ambizioso ma già avviato – spiega Caruso – è quello di trasformare Bellolampo in un polo impiantistico all’avanguardia, per un miglioramento della sostenibilità di tutti i processi produttivi riguardanti il trattamento dei rifiuti organici; rappresenta l’innovazione di infrastrutture considerate la chiave di svolta per coniugare tutela ambientale ed economicità nel settore dei rifiuti perché oramai il futuro – conclude l’Amministratore – è l’economia circolare”.