portate al tavolo diverse proposte per superare le criticità

Più attenzione ai rifiuti in uscita da Bellolampo, un’area per effettuare la cernita del materiale, tempi rapidi per potenziare il trattamento in discarica.

Al termine del lungo vertice che si è tenuto ieri al dipartimento regionale Acque e rifiuti sono state portate avanti diverse proposte per superare alcuni problemi e garantire un progressivo ritorno alla gestione ordinaria.

Presenti Regione, Comune, Rap, Arpa, Srr, Città metropolitane e i gestori degli impianti.

Se i rifiuti che si sono accumulati nei piazzali continueranno a essere trasferiti negli impianti di trattamento individuati dal dipartimento diretto da Salvatore Cocina, resta il nodo dei rifiuti che invece vanno trattato sul posto prima di essere trasferiti in altre discariche.

“La Rap rispetti le ordinanze del Comune – dice l’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon – le disposizioni dell’amministrazione locale dovrebbero consentire nel giro di alcuni mesi di ritornare a una situazione di normalità, ma non possiamo consentire altri passi falsi. Serve maggiore attenzione al rifiuto in uscita, da un primo esame visivo è possibile già rilevare la presenza di materiali che verrebbero respinti dai siti di destinazione. Ogni viaggio dei camion senza esito rappresenta una spesa a vuoto e giorni di lavoro gettati al vento. All’inizio della prossima settimana convocheremo un altro tavolo pensando anche alla raccolta differenziata e agli altri interventi necessari”.

Nei prossimi giorni la Rap ha assicurato che effettuerà degli interventi per potenziare gli impianti di trattamento e fornirà un cronoprogramma settimanale dei rifiuti gestiti.