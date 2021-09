LA REPLICA ALLE DICHIARAZIONI DI MARIANNA CARONIA (LEGA)

L‘assessore alla Sanità Ruggero Razza ha deciso di replicare alle dichiarazioni della deputata regionale della Lega Marianna Caronia, che ha accusato il Governo Regionale di indifferenza sul tema dell’emergenza cimiteriale che sta affliggendo Palermo.

L’attacco del Carroccio riguarda il taglio da quindici milioni di euro al finanziamento del nuovo camposanto da edificare a Ciaculli. Una critica molto accesa, quella dell’esponente palermitana della Lega, che non è piaciuta all’alfiere di Nello Musumeci. Tanto da spingere lo stesso esponente di Diventerà Bellissima a replicare a tono alle dichiarazioni della collega di coalizione.

Le parole di Ruggero Razza sul cimitero di Ciaculli

“Leggo basito la dichiarazione della deputata Caronia sul possibile finanziamento del cimitero di Palermo – dichiara Ruggero Razza -. È semplicemente insensato il contenuto delle sue parole. La invito immediatamente a presentare le proprie scuse al presidente della Regione. La deputata ha avanzato una proposta di finanziamento alla commissione Bilancio della quale il governo non ha mai avuto alcuna preventiva informazione”.

“Non esiste una preclusione – sottolinea l’esponente della Giunta regionale -. Nel corso della riunione della Giunta il presidente ha chiesto notizie del progetto per valutarne il finanziamento. Ciò anche alla luce del fatto che lo stesso sembrerebbe già finanziato con ‘Agenda Urbana’. Ma, come è noto, tutti i progetti di questa programmazione devono essere immediatamente cantierabili”.

Un Ruggero Razza che non lesina critiche a Marianna Caronia, ricordandole anche alcuni progetti del recente passato finanziati dalla Giunta Regionale. “Sarebbe bastata una telefonata per evitare di fare un brutta figura. Peraltro, poiché la stessa Caronia era stata la presentatrice della proposta di finanziamento sul Museo del Liberty, accolta dal presidente della Regione – conclude – dovrebbe sapere, al pari di tutti i siciliani, quale sia l’attenzione di questo governo verso una città che non ha mai ricevuto tanti finanziamenti come accaduto in questi anni”.

L’attacco di Marianna Caronia

Una risposta, quella dell’assessore alla Sanità, che conferma come gli animi all’interno del centrodestra isolano non siano certamente sereni. Il dibattito all’interno della coalizione infuria, anche alla luce dei prossimi impegni elettorali del 2022.

Insofferenza evidenziata anche dalla nota congiunta redatta dal gruppo del Carroccio a Palazzo dei Normanni. Documento nel quale si manifestava un certo stupore sul taglio dei finanziamenti al progetto del cimitero di Ciaculli. “Si tratta di un fatto gravissimo politicamente e tecnicamente – dichiaravano non più tardi di 24 ore fa gli esponenti della Lega -. Politicamente perché da parte del Governatore, per questo come per tantissimi altri provvedimenti, è arrivato un segnale di indifferenza e spregio verso le decisioni del parlamento regionale. Tecnicamente perché è noto a tutti che la realizzazione del nuovo cimitero è la vera ed unica soluzione strutturale per il problema delle sepolture nel capoluogo. Ovviamente non potremo non tenere conto di questa scelta, direttamente voluta dal Governatore e che appare priva di qualsiasi logica.”