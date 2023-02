Più risorse per affrontare le sfide del PNRR

Nuove opportunità di lavoro in Enel. Entro il 2023 l’azienda conta di assumere 1250 giovani in tutta Italia, grazie all’accordo raggiunto il 2 febbraio tra Enel Distribuzione e i sindacati.

L’intesa è stata il frutto di un attento monitoraggio della rete elettrica gestita da Enel Distribuzione in Italia, che ha riguardato l’andamento degli investimenti, il numero degli addetti, le prestazioni straordinarie, la qualità del servizio reso ai clienti finali in Bassa Tensione e Media ed altri parametri.

Dall’analisi delle varie realtà italiane sono emerse una serie di richieste, come la necessità di investire nel personale, accrescendo il numero di risorse impegnate e di effettuare maggiori investimenti per realizzare gli interventi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nell’ambito della transizione energetica.

Nuovi ingressi già nel primo quadrimestre del 2023

“Abbiamo apprezzato – ha dichiarato Raffaele Loddo Segretario regionale UGL chimici in Sicilia – lo sforzo da parte di Enel SpA a recepire le richieste del Sindacato affinché si aumentino le risorse umane da destinare all’area di Enel Distribuzione”.

“Le nuove 1250 unità – ha aggiunto Loddo – che verranno assunte già nel primo quadrimestre del 2023 pari ad 800 unità, la riteniamo una grande opportunità per le nuove generazioni. Così come siamo convinti ed abbiamo richiesto, maggiori investimenti specialmente nel territorio Siciliano che sconta un ritardo infrastrutturale che crea una qualità del servizio non in linea con gli standard previsti dall’ARERA, per soddisfare gli utenti finali”.

Il Segretario regionale UGL si è reso disponibile a effettuare nel corso del 2023 “momenti di confronto”, intesi come “un ulteriore segnale di attenzione alle richieste del Sindacato”.

Loddo: “Attendiamo la ripartizione territoriale delle nuove risorse umane”

Si tratta di una grande opportunità per le nuove generazioni in cerca di lavoro e di sviluppo per il Paese, in un’ottica di transizione energetica.

“Attendiamo – ha infine concluso Loddo – di conoscere la ripartizione territoriale delle nuove Risorse Umane che saranno assunte auspicando che la Sicilia abbia l’attenzione necessaria con investimenti adeguati, per superare il divario strutturale e porla alla pari delle migliori realtà del Paese”.

Nei giorni scorsi nel corso di un incontro a Palazzo d’Orleans si era parlato del vasto piano di investimenti che Enel intende portare avanti nell’Isola, occasione in cui il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha ribadito la sua volontà di garantire il massimo impegno, anche in termini di semplificazione, per sostenere i progetti che interesseranno il territorio siciliano nei prossimi mesi.