Dopo le parole del Presidente dell’Arera (Autorità di controllo sui prezzi dell’energia) e l’annuncio del Presidente della Regione di una discussione aperta sull’applicazione dei prezzi zonali, è un coro unanime: il rispetto dell’ambiente deve essere anche conveniente.

Savarino: “La Sicilia deve poter beneficiare della sua produzione verde”

“La Sicilia deve poter beneficiare del proprio ruolo strategico nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Per questo condivido pienamente la proposta avanzata dal presidente Renato Schifani di prevedere un prezzo dell’energia elettrica più vantaggioso per la Sicilia, che produce una grande quantità di energia rinnovabile”, dichiara l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino.

“Un prezzo più vantaggioso – aggiunge l’assessore – può tradursi in benefici concreti per i siciliani e per le imprese che operano sul territorio, che potrebbero vedere ridotto il costo delle proprie bollette. Ma non solo: questa agevolazione potrebbe attrarre nuovi investimenti nella nostra Isola, che ormai da tempo ha dimostrato di poter trainare la crescita del Pil italiano e di avere ancora ampi margini di sviluppo”.

Grande attenzione allo sviluppo delle rinnovabili

“Come assessorato abbiamo sempre dedicato grande attenzione allo sviluppo delle fonti rinnovabili, garantendo al tempo stesso il massimo rispetto delle prescrizioni ambientali e della tutela del territorio. Lo dimostrano gli oltre 500 pareri espressi dalla Commissione Tecnica Specialistica nel primo semestre del 2026 in materia di energie rinnovabili. Il 70% ha riguardato impianti agrivoltaici, mentre la restante parte ha interessato impianti eolici, tra cui due progetti offshore a fondazione fissa localizzati nell’area del Trapanese, con una potenza di 500 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 1.000 MW. Abbiamo dimostrato che è possibile coniugare la transizione energetica con la tutela del territorio e del paesaggio. È giusto, quindi, che l’impegno della Sicilia nella produzione di energia pulita si traduca anche in un vantaggio concreto per i cittadini e per il sistema produttivo dell’Isola”, conclude l’assessore Savarino.