Energia rinnovabile, agricoltura, pastorizia e riscatto sociale si incontrano nell’entroterra palermitano. È stato inaugurato oggi a Ciminna il nuovo parco agrivoltaico realizzato da Repower: un impianto da 67,4 MWp di potenza installata, entrato in funzione lo scorso ottobre, che promette di produrre a regime circa 120 GWh all’anno, abbastanza per coprire il fabbisogno energetico di circa 44.000 famiglie.

Un progetto imponente che ha richiesto un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro, sostenuto da un contributo del PNRR da 22 milioni. La vera novità, però, non sta solo nei numeri della produzione elettrica, ma nel modello di gestione scelto per i terreni.

L’agricoltura affidata a Libera Terra

La conduzione delle attività agricole all’interno del parco è stata infatti affidata alla Cooperativa Rita Atria – Libera Terra, realtà storica impegnata nella gestione dei terreni confiscati alle mafie, in stretta collaborazione con il Consorzio Libera Terra Mediterraneo.

Su un’area complessiva di circa 145 ettari (di cui 109 dedicati all’impianto e 36 alla tutela degli habitat naturali), i 111.254 pannelli fotovoltaici convivono con le colture tipiche e la zootecnia. Nello specifico:

Nei 45 ettari con pannelli a struttura fissa pascolerà un gregge di 200 pecore da latte.

Nei 32 ettari dotati di inseguitori solari si coltiveranno a rotazione cereali, foraggiere, ma anche lavanda, origano, asparagi e zafferano.

Lungo i 17 chilometri di fasce perimetrali troveranno spazio oliveti, mandorleti e siepi dedicate alle 100 arnie installate per la produzione di miele.

Completano l’opera tre bacini per il recupero delle acque piovane dalla capacità totale di circa 8.000 metri cubi.

“A Ciminna abbiamo progettato insieme la componente energetica e quella agricola, puntando su entrambe le attività che stanno confermando, già in questa prima fase, grandi sinergie», ha dichiarato Marco Ceroni, amministratore delegato di Repower Renewable. «La collaborazione con la Cooperativa Rita Atria e con l’Università di Palermo ci permette di affiancare alla gestione dell’impianto competenze agricole e ricerca”.

La ricerca con l’Università di Palermo e la futura Vertical Farm

Il progetto guarda anche all’innovazione grazie a due protocolli siglati con la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Palermo. Il primo servirà ad affiancare la cooperativa nella scelta delle colture che meglio si adattano all’ombra generata dai pannelli. Il secondo punta ancora più in alto: studiare protocolli per le coltivazioni indoor con l’obiettivo di creare una vertical farm dentro un grande edificio abbandonato vicino all’impianto, che sarà alimentata direttamente dall’energia pulita prodotta dal parco.

Le ricadute sul territorio

L’operazione porta con sé anche importanti compensazioni per la comunità locale. Repower ha firmato una convenzione con il Comune di Ciminna che mette a disposizione 3 milioni di euro per interventi in ambito sociale, edilizio, ambientale ed energetico, oltre a confermarsi main sponsor del Festival Cinematografico del Gattopardo (edizioni 2025 e 2026).

Dal punto di vista tecnico, l’impianto è suddiviso in 13 lotti collegati tramite 33 chilometri di cavidotti interrati a una stazione di trasformazione, per poi immettere l’energia nella rete ad alta tensione attraverso la stazione Terna di Ciminna.