Accade a Palermo

Ennesimo guasto ad un autobus dell’Amat stamattina in via Ammiraglio Rizzo. La linea 603 è rimasta bloccata in direzione fiera prima dell’incrocio con via Don Orione. Caos e traffico impazzito nella zona dove, come ogni venerdì, si svolge il consueto mercatino rionale.

Questo l’ultimo episodio di una lunga serie di episodi analoghi che vengano segnalati in diverse zone della città, recente anche l’incendio di un mezzo a Borgonuovo.