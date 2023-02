L’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, ha inviato una nota ai commissari straordinari delle aziende sanitarie e ai direttori generali dei due dipartimenti della Salute, chiedendo di vigilare e controllare gli enti privati accreditati per il rispetto di tutti gli obblighi a cominciare dall’applicazione dei contratti di lavoro e dal pagamento regolare degli stipendi. In caso di violazioni, potranno essere previste sanzioni fino alla revoca della convenzione. Lo rende noto la Fials di Palermo.

La lettera dell’assessore ai commissari e ai direttori

Il sindacato si dice soddisfatto all’iniziativa dell’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, “a tutela dei lavoratori che subiscono gravissimi disagi”. I sindacati erano intervenuti in particolare sul caso della clinica Karol dove si era registrato un ritardo nel pagamento degli stipendi e alcune criticità.

L’incontro con i sindacati

Nella lettera l’assessore fa seguito all’incontro con le sigle, tra cui la Fials guidata da Giuseppe Forte, e segnala ai commissari “di svolgere l’attività di vigilanza e controllo sulla corretta osservanza da parte degli enti privati accreditati di tutti gli obblighi assunto in relazione alla convenzione stipulata con il sistema sanitario regionale. Nel caso di accertate violazioni – si legge ancora – potranno comunicare sanzioni che, nei casi più gravi, potranno giungere alla sospensione e revoca della convenzione”.

Intervento per la tutela dei lavoratori

Per Giuseppe Forte, commissario della Fials Palermo, “l’intervento dell’assessore è puntuale e fondamentale per la tutela dei diritti di tutti gli operatori sanitari”. Il commissario invita tutti i lavoratori di tutte le strutture a rappresentare eventuali anomalie e al contempo invita la clinica Karol ad adeguare le giuste mansioni contrattuali ai lavoratori che ne hanno il diritto.

Il caso Clinica Karol

Nei giorni scorsi l’assessorato regionale alla Salute aveva fatto sapere che “intensificherà i controlli sulla clinica Karol per garantire il corretto pagamento degli stipendi”. Inoltre l’assessorato ha comunicato che le indennità di novembre e dicembre sono state liquidate. I sindacati in seguito a un atto di autoconvocazione erano stati ricevuti dall’assessore Giovanna Volo e da tutto lo staff per un confronto sui disagi dei dipendenti della clinica Karol che lamentano ritardi nei pagamenti degli stipendi.