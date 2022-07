Il deputato azzurro, “Apprezzo competenza e presenza sul territorio"

“Erminia Serio, consigliera comunale di Terrasini, aderisce a Forza Italia, sposando valori e progetto culturale, fondamento del nostro impegno civile e politico. Valori che, tra l’altro, sono in linea con tutte le grandi democrazie occidentali”. Così commenta il deputato di Forza Italia all’Ars, onorevole Edy Tamajo.

“Questa scelta da parte di Erminia Serio – aggiunge il forzista – ci inorgoglisce poiché certifica e accresce linearità e coerenza degli azzurri, che in Sicilia ed a Palermo, in particolare modo, sono in continua crescita”.

Conclude il parlamentare “In Lei ho apprezzato capacità, competenza e presenza sul territorio, come è sempre stata Forza Italia: forte, attrattiva, inclusiva e vicino alla gente. Ad Erminia, donna seria, di sani principi, di cultura cristiana e vicina al territorio, do il benvenuto in casa azzurri di Sicilia”.