Accordo di partenariato con Labirinto Visivo Impresa Sociale

Sottoscritta intesa tra l’Ersu di Palermo e il Labirinto Visivo Impresa Sociale di Palermo per un accordo di partenariato per lo sviluppo di un progetto di recupero delle biciclette abbandonate nelle Residenze Universitarie, per rigenerarle e donare loro nuova vita.

Il Labirinto Visivo Impresa Sociale è un’organizzazione senza fini di lucro, ha sviluppato a Palermo una ciclofficina sociale, denominata “Ciclofficina Perez”, in via Mendola n. 23, in cui si impegna in progetti di upcycling, banca della bici e recupero creativo di velocipedi.

Individuate una quarantina di biciclette abbandonate

Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo all’interno delle Residenze Universitari e negli spazi esterni di competenza, e sono state individuate circa 40 biciclette con evidenti segni di abbandono. Ad esse è stato apposto un cartoncino di avviso “Presunta bicicletta abbandonata”. Qualora nessuno dovesse reclamarle, saranno prelevate, recuperate ed entreranno a far parte della disponibilità degli utenti della Ciclofficina. Le biciclette non più riparabili, saranno, invece, riconvertite attraverso un processo di upcycling in oggetti o in pezzi di ricambio.

D’Amico “Azione positiva sostenuta da Ersu Palermo”

“Il riuso delle biciclette abbandonate in favore di altri studenti – dichiara il presidente Ersu Palermo, Michele D’Amico – è meritevole di attenzione nell’ambito di un’economia circolare e sostenibile e consentirà anche lo smaltimento in modo intelligente delle biciclette abbandonate e/o danneggiate. Un’azione positiva sostenuta da Ersu Palermo anche per incentivare la mobilità dolce tra i giovani, non andando neanche a gravare sulla raccolta di quelli che verrebbero classificati come rifiuti ingombranti”.

Cosa è la Ciclofficina Perez

La Ciclofficina Perez è un laboratorio di co-creazione artistica ed esperienziale nato nel cuore di Palermo. Qui ci si ritrova per imparare l’arte della manutenzione e dell’utilizzo della bicicletta e per sperimentare i principi quotidiani della mobilità lenta, dolce e sostenibile. Ma la Ciclofficina è anche un mondo aperto al quartiere Perez e alla sua possibilità di riqualificazione urbana.