Un Fabrizio Moro così probabilmente non lo avete mai sentito. Esce oggi infatti “Figli di Nessuno”, l’ultimo album dell’artista romano che torna sulle scene musicali con una raccolta di inediti caratterizzati da grande sincerità e maturità interpretativa ed artistica.

L’album, che si preannuncia già un successo, è stato anticipato dal singolo “Ho bisogno di credere” in rotazione radiofonica già dal 15 marzo.

Ebbene, Fabrizio Moro arriva a Palermo per incontrare i fan e firmare le copie della sua ultima fatica discografica. L’atteso evento è in programma al Centro commerciale La Torre, che ospiterà Moro, tra gli interpreti più interessanti della scena musicale italiana, venerdì 19 aprile dalle 18 alle 20.

Per accedere al firmacopie e scattare una foto ricordo con Fabrizio Moro sarà necessario essere in possesso del pass, ritirabile dalle 9 alle 21 presso la Direzione del Centro commerciale.

Un album, “Figli di Nessuno”, nato “da un periodo di sana stanchezza”, come si legge in alcune interviste al cantante, che dopo due edizioni come prof di Amici e la vittoria a Sanremo con Ermal Metal nel 2018, aveva deciso di prendersi una pausa. Poi un giorno, al pianoforte, premendo alcuni tasti, iniziano a nascere le canzoni del nuovo album.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di ascoltarlo ed incontrare Fabrizio Moro al La Torre. Maggiori informazioni sulla pagina facebook del centro commerciale.

