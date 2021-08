Incendi e code

Si è concluso ieri il secondo fine settimana di agosto che ha confermato le previsioni da bollino nero per la mattina di sabato con traffico molto intenso in direzione Sud sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo la dorsale tirrenica e jonica e in uscita dai centri urbani. Domenica con traffico intenso ma generalmente scorrevole sulla rete stradale e autostradale in gestione Anas.

Le strade più trafficate

I flussi veicolari consistenti del fine settimana sono cominciati già venerdì 6 agosto con traffico sostenuto sull’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in avvicinamento agli imbarchi di Villa San Giovanni, e in Sicilia lungo le autostrade A19 “Palermo-Catania” e A29 “Palermo-Mazara del Vallo”. Volumi di traffico in forte aumento in Sicilia anche lungo la Tangenziale Ovest di Catania.

Incendi e code

Il fine settimana è stato caratterizzato dagli incendi che si sono sviluppati in prossimità della sede stradale in Sicilia lungo la carreggiata nord dell’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” all’altezza di Gibellina, in provincia di Trapani e lungo la statale 624 “Palermo-Sciacca” a Poggioreale.

Code anche lungo il tratto della A19, tra Trabia e Termini Imerese, a causa del restringimento della carreggiata dovuto ad un cantiere Anas.

Viaggiare informati

Per un viaggio informato le notizie sulla viabilità sono disponibili al link www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2021.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

– VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai;

– APP “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”;

– CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;

– Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana.

– Live Chat del Servizio Clienti all’indirizzo www.stradeanas.it per parlare con un operatore dalle 8.00 alle 20.00 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili.

Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale).