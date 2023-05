Trasportato al centro grandi ustioni del Civico

Scoppia la bombola in casa di un anziano di 80 anni. E’ successo a Palermo in via Matteo Dominici 4. A mettere in salvo l’uomo sono stati i vigili del fuoco che hanno affidato il ferito ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Civico di Palermo al centro grandi ustioni.

Gli accertamenti investigativi

Sono in corso gli accertamenti per verificare cosa abbia fatto esplodere la bombola in quella casa. L’anziano trasferito in codice rosso in ospedale.

L’incidente alla palestra

Di esplosioni pericolose con il gas se ne sono verificate diverse anche negli ultimi tempi un po’ in tutta la Sicilia. Sicuramente singolare quanto avvenuto nei giorni scorsi alla palestra Cannata in via Franz Lehar di Palermo. Alcune bombolette di gas da campeggio sono state incendiate davanti. L’esplosione ha provocato il danneggiamento della vetrata d’ingresso della struttura dove si allenano numerosi pugili. A gestire la palestra è il maestro Salvo Cannata, zio del pugile Benny Cannata con cui lavorava e da cui si è separato ormai qualche anno fa per aprire un’altra scuola.

I terribili precedenti

Molti i precedenti, anche tragici, nelle ultime settimana. Una fuga di gas ha provocato in un’abitazione a Tortorici, nel Messinese, l’esplosione di una bombola uccidendo una donna e ferendone altri quattro. Grave il figlio di 12 anni, trasportati in elisoccorso a Catania. A rimanere feriti in modo meno grave anche un uomo, il cugino della donna di 15 anni e un’altra familiare.

L’esplosione ad Ispica

Momenti di paura nello scorso mese di marzo si sono registrati ad Ispica, nel Ragusano. A causa dello scoppio di una bombola di gas in un furgone-bar danneggiata la facciata del palazzo dietro al mezzo utilizzato per l’attività. Ad intervenire in quel caso la squadra operativa del distaccamento di Modica. La bombola che alimentava alcuni impianti di cottura è scoppiata ed il gas esploso, danneggiando la facciata del palazzo retrostante. Fortunatamente quella volta non si registrarono danni a persone.

A Palermo due palazzine evacuate

Un altro boato nella notte aveva svegliato nel febbraio scorso Palermo, ad esplodere sempre una bombola con due palazzine evacuate ed un ferito lieve. I vigili del fuoco intervennero in via Umberto Maddalena, in zona Boccadifalco. Pare che la deflagrazione avvenne a causa di una perdita di gas da una bombola di uno degli appartamenti. I danni si propagarono anche nell’attiguo immobile. Ecco perché fu necessario sgomberare due palazzine. In totale 10 le persone evacuate, Tra loro anche una donna rimasta lievemente ferita dall’esplosione.

