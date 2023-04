Una fuga di gas si è verificata in un’abitazione del Messinese

Nel messinese esplode una bombola di gas all’interno di un appartamento. Tanta paura per il boato, diversi i feriti alcuni anche in modo grave.

A causa di una fuga

Una fuga di gas ha provocato ieri sera in un’abitazione a Tortorici l’esplosione di una bombola ferendo 5 persone. Gravi le condizioni di una donna e di suo figlio di 12 anni, trasportati in elisoccorso a Catania. A rimanere feriti in modo meno grave anche un uomo, il cugino della donna di 15 anni e un’altra familiare.

Quadro clinico

Comunque anche per i tre feriti meno gravi, ricoverati a Sant’Agata di Militello, si sta valutando comunque il trasferimento in elisoccorso in un altro ospedale. Sono intervenuti i vigili del fuoco. La donna di 65 anni e il 14enne hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado: la donna su quasi tutto il corpo. Il ragazzo su volto, mani e gambe. Le loro condizioni definite molto gravi dai medici dell’ospedale. I due pazienti sono arrivati con un elicottero del 118 nella tarda serata di ieri all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove c’è il centro grandi ustionati che li ha presi subito in carico. Dopo le visite e le prime cure la donna e il ragazzo sono stati trasferiti nel reparto di Rianimazione.

L’esplosione ad Ispica

Momenti di paura nello scorso mese di marzo si sono registrati ad Ispica, nel Ragusano. A causa dello scoppio di una bombola di gas in un furgone-bar danneggiata la facciata del palazzo dietro al mezzo utilizzato per l’attività. Ad intervenire in quel caso la squadra operativa del distaccamento di Modica. La bombola che alimentava alcuni impianti di cottura è scoppiata ed il gas esploso, danneggiando la facciata del palazzo retrostante. Fortunatamente quella volta non si registrarono danni a persone.

A Palermo due palazzine evacuate

Un altro boato nella notte aveva svegliato nel febbraio scorso Palermo, ad esplodere sempre una bombola con due palazzine evacuate ed un ferito lieve. I vigili del fuoco intervennero in via Umberto Maddalena, in zona Boccadifalco. Pare che la deflagrazione avvenne a causa di una perdita di gas da una bombola di uno degli appartamenti. I danni si propagarono anche nell’attiguo immobile. Ecco perché fu necessario sgomberare due palazzine. In totale 10 le persone evacuate, Tra loro anche una donna rimasta lievemente ferita dall’esplosione.

