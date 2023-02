La deflagrazione in via Umberto Maddalena

Un boato nella notte ha svegliato Palermo, esplode una bombola e due palazzine sono state evacuate. Ci sarebbe un ferito lieve.

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Umberto Maddalena, in zona Boccadifalco. Pare che la deflagrazione sia avvenuta a causa di una perdita di gas da una bombola di uno degli appartamenti. I danni si sarebbero propagati anche nell’attiguo immobile. Ecco perchè è stato necessario sgomberare due palazzine. In totale sono state 10 le persone evacuate, Tra loro anche una persona che sarebbe rimasta lievemente ferita dall’esplosione.

La verifica della stabilità degli immobili

Oltre ai pompieri sul posto anche la polizia e i tecnici del Comune. Si stanno effettuando le necessari verifiche per capire i danni subiti dalle due palazzine. Per l’esattezza la deflagrazione sarebbe avvenuta al terzo piano di una delle due palazzine.

Altra esplosione nell’Agrigentino

Appena qualche giorno fa un analogo fatto è avvenuto nell’Agrigentino. Esplode una bombola di gas in una villetta di contrada Businé, nell’agro di Montaperto, nei pressi di Raffadali . Nell’abitazione è divampato l’incendio. L’anziano proprietario è rimasto ferito. L’uomo portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Sul posto hanno lavorato più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri.

Appartamento distrutto ad Adrano

Alla fine dello scorso mese di dicembre un forte boato ha squarciato il silenzio di un quartiere tranquillo nel Catanese. I residenti avevano pensato al peggio. Sono stati momenti di paura quelli vissuti tra le vie Vittorio Emanuele e Archimede ad Adrano a causa di una forte esplosione. A innescare la deflagrazione, secondo le prime informazioni, sarebbe stata una bombola del gas di un appartamento abitato da extracomunitari. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118, le forze dell’ordine e il sindaco di Adrano. Nella deflagrazione, l’appartamento è andato distrutto.