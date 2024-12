Nessun ferito

Una bombola del gas collegata a una stufa catalitica è esplosa nel quartiere Mondello Valdesi. L’incidente ha provocato danni al balcone dell’abitazione in cui si trovava, agli infissi e ad alcuni oggetti domestici. Non ci sarebbero feriti.

Operazioni di spegnimento ancora in corso

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento. Non si sa ancora cosa abbia causato l’esplosione della bombola.

Ambulanza a fuoco in strada, mezzo distrutto e intervento dei vigili

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio di una ambulanza. La squadra, proveniente dal Distaccamento Nord con autopompa serbatoio (APS) e pick-up con modulo antincendio, giunta tempestivamente sul posto è riuscita a spegnere il rogo che avvolgeva l’intero mezzo ormai distrutto e che minacciava anche un’abitazione. Fortunatamente nessun ferito.

L’incendio a Palermo

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina in via Mendola, a Palermo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto affrontare una situazione particolarmente delicata a causa della presenza di quattro bombole di gas all’interno dell’abitazione.

Evacuato l’immobile

L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha rapidamente avvolto alcuni ambienti dell’appartamento. I residenti dell’immobile sono riusciti ad abbandonare la palazzina prima che le fiamme si propagassero, evitando così il peggio. I Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno messo in sicurezza le bombole prima di procedere allo spegnimento dell’incendio. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra gli abitanti o tra gli operatori intervenuti.

Indagano le forze dell’ordine

Le autorità stanno ora indagando per determinare le cause dell’incendio e verificare se vi siano state eventuali violazioni delle norme di sicurezza.