Allo Stand Florio, sulla costa sud occidentale di Palermo, scoppiettante la settimana dall’1 al 6 luglio per “Summer edition 2025”, la kermesse di musica, comedy on stage e di cinema “alternativo” con un ricco carnet di appuntamenti fino al 7 settembre. Il “gioiello” Liberty, tra la frescura del giardino e la brezza del mare, aperto dal martedì alla domenica dalle 19 in poi per una cena o per un aperitivo, ospita martedì 1 luglio alle 21,30, il primo incontro di ” Esperienze visive”, la rassegna ideata e curata da Giuseppe Paternò, direttore artistico di Doppiaggio Sicilia, dal titolo “Cinema con psicologa” . Il cinema che non ti aspetti, ma che una volta vissuto non dimentichi, il claim della rassegna che renderà il pubblico partecipe attivamente, trascorrendo un’ora per imparare a conoscere meglio se stessi, attraverso l’esperienza visiva della Settima Arte. Il tema del narcisismo al centro del viaggio tra celluloide e psiconalisi con Giusppe Paternò, laureato in Storie e Critica del Cinema e la psicologa e psicoterapeuta, Virginia Salemi. (costo del biglietto 3 euo). Si prosegue con la musica sotto le stelle, giovedì 3 luglio alle 21,30 con “Le corde dell’anima”, il progetto di Osvaldo Lo Iacono, Neja e Antonino Saladino, un vero e proprio concerto emozionale: un viaggio attraverso sensazioni e suggestioni che “si fanno suono” e arrivano dritte al cuore del pubblico. Le note della chitarra elettrica, a tratti distorta, si fondono con le magiche sonorità del violoncello in un incontro tra suoni moderni e classici, incollati dalla complementarità di pianoforte e tastiere elettroniche.





Atmosfere rarefatte e “liquide” al contempo diventano così immagini e tappeti sonori per l’eterea voce di Neja che attinge al suo amore per il jazz, il soul e la world music. Elementi naturali, come pioggia e fuoco, prendono vita in un quadro multicolore fatto di echi eterei ed affascinanti. Un viaggio attraverso composizioni originali, colonne sonore (Morricone) e grandi classici della musica rock, che sembrano acquistare una vita nuova! (costo del biglietto 10 euro).

Allo Stand Florio, domenica 6 luglio alle 21, 30, la comicità di Antonio Pandolfo, beniamino del pubblico, tra risate e riflessioni, analizza, in chiave sicula, le paure e le incertezze in cui si vive e a cui, ciascuno, a suo modo, reagisce. Cambiano i tempi ed i punti di vista, ma rimane invariata la ricerca della felicità che spesso passa attraverso degli stereotipi sociali poggiati su un benessere fittizio, apparente e talvolta irreale. Alleggerire e mandare tutto a… …quel paese, ma senza offesa, l’antidoto by Antonio Pandolfo. (Costo del biglietto 5 euro).

Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:30

Artista: Giuseppe Paternò

Prezzo: 3.00

Link: https://www.standflorio.it/calendario-appuntamenti/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.