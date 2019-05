i grillini primi in sicilia ma nel resto del paese stravince la lega

Il deputato regionale del M5S Giancarlo Cancelleri, commenta il risultato elettorale delle Europee che ha sancito come la Sicilia resti feudo dei 5 stelle mentre nel resto del Paese il primo partito è la Lega.

“Non possiamo nascondere – scrive in una nota Cancelleri – che i risultati nazionali non sono stati certo buoni per il MoVimento 5 Stelle. Adesso è il momento di una valutazione politica e della programmazione di un significativo cambio di passo.

In Sicilia, – prosegue Cancelleri – con oltre il 31 per cento dei voti, risultiamo di gran lunga la prima forza politica isolana, staccando la Lega di quasi 10 punti e praticamente doppiando il PD che si conferma più che marginale nelle vicende di casa nostra.

I dati positivi, emersi già alle scorse amministrative, sono il risultato di un buon lavoro di organizzazione e promozione del MoVimento 5 Stelle Sicilia”.

