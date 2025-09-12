E' successo a Villabate

I carabinieri di Villabate hanno arrestato un villabatese di 43 anni già sottoposto ai domiciliari. Un militare della stazione libera dal servizio, mentre si trovava al centro commerciale Picasso, ha riconosciuto l’uomo che senza essere autorizzato si era allontanato da casa.

Durante l’identificazione il 43enne, ha aggredito a pugni il militare. L’indagato è stato bloccato e arrestato dai colleghi arrivati in soccorso e da una guardia giurata in servizio al centro commerciale.