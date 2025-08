In occasione del 163° anniversario dalla fondazione dello storico Teatro Grifeo di Petralia Sottana – uno dei più antichi di Sicilia, nato l’8 settembre 1862 – Grifeoeventi, con il contributo dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e della BCC Madonie, organizza un evento speciale per celebrare questo importante traguardo.

L’appuntamento è per domenica 10 agosto alle ore 18:30, presso il Teatro Grifeo di Petralia Sottana. Sarà l’occasione per ripercorrere la storia del teatro, dalla sua nascita fino ai giorni nostri, attraverso testimonianze, immagini e racconti. La serata include anche momenti di spettacolo, con la partecipazione dei Sirah Band, gruppo che ha recentemente omaggiato Rosa Balistreri in occasione dell’uscita del film a lei dedicato, L’Amore che ho del regista Paolo Licata che sarà presente in sala.





Il Teatro Grifeo, divenuto nel tempo anche cinema – dichiarato dal Ministero dei Beni Culturali di interesse storico, artistico e architettonico – ospiterà inoltre la proiezione di corti e film legati al tema “Il Cinema e le Madonie”, con la consegna dei Premi “Fotogrammi di Pietra” ad attori, registi e personalità del mondo del cinema.

Tra le opere premiate:

· La bocca dell’anima di Giuseppe Carleo

· Il giudice e il boss di Pasquale Scimeca

· La scuola dei Geni di Gaetano Di Lorenzo

· L’incantesimo del buio di Salvatore Bongiorno

· Jastimari di Riccardo Cannella

· Karsa di Vladimir Di Prima

· The End di Joshua Oppenheimer

· L’arte della gioia di Valeria Golino





A seguire, alle ore 22:00, sarà proiettato il docufilm Karsa, girato a San Mauro Castelverde, alla presenza del regista Vladimir Di Prima e di alcuni attori del film. Le celebrazioni proseguiranno lunedì 11 agosto alle ore 18:30, sempre al Cinema Teatro Grifeo, con la proiezione del docufilm A prescindere da Stalin, dedicato al concittadino Arturo Neglia. Introdurrà la serata Vito Lo Monaco, presidente emerito del Centro Studi Pio La Torre. Saranno presenti l’autore Giuseppe La Russa, il co-realizzatore Mario Calderaro e lo stesso Arturo Neglia, protagonista del film.

Luogo: Cinema, PETRALIA SOTTANA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 18:30

