Appuntamento per il 3 maggio; il M5s “Rafforzare valore legalità”

I parlamentari Roberta Alaimo e Andrea Giarrizzo accompagneranno l’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a Brancaccio a Palermo per un incontro con i giovani del quartiere ed al centro Padre Nostro di Don Puglisi. L’incontro è previsto per martedì 3 maggio, domani, ed è stato annunciato dal Movimento 5 Stelle.

Nell’ambito del progetto Giovani, Rilancio e Sviluppo

“Gli incontri verteranno su temi inerenti i giovani e la legalità, nell’ambito di ‘Giovani, Rilancio e Sviluppo’, un progetto che portiamo avanti da tempo e che pone al centro dell’attenzione la crescita formativa e professionale dei nostri ragazzi” dichiarano I deputati M5S Alaimo e Giarrizzo.

“Visita Bonafede è occasione per rafforzare consapevolezza valore legalità”

“Da sempre – continuano i parlamentari – siamo vicini alle periferie della città, con particolare attenzione ai giovani, e la visita di Bonafede rappresenta quindi una preziosa occasione per rafforzare ulteriormente la consapevolezza del valore della legalità e l’importanza che assume in qualsiasi ambito della vita sociale e professionale. In particolare, l’onorevole Bonafede condividerà le sue esperienze nell’ambito della sua carriera politica ed esperienza da Ministro, sempre al fianco della giustizia, e toccherà ancora una volta con mano la vita nei quartieri periferici di Palermo”.

Gli esponenti pentastellati Alaimo e Giarrizzo concludono: “Uno degli obiettivi più importanti del nostro progetto è proprio quello di restare al fianco dei giovani, ascoltare le loro esigenze, aiutarli a superare le difficoltà che impediscono loro di mettersi in gioco nella società. Per migliorare il futuro dobbiamo partire proprio dalle nuove generazioni, pertanto continueremo a stare dalla loro parte e a sostenerli con progetti e iniziative mirate”.

