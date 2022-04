A breve avvio lavori in partenariato pubblico-privato

Dopo oltre 13 anni di attesa si sblocca la situazione relativa allo svincolo di Brancaccio, situato nei pressi del centro commerciale Forum di Palermo. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato la delibera che consente di sottoscrivere una convenzione con la Multi Veste 4 Italy, società che si dovrà occupare di realizzare la bretella lato monte. Per quanto riguarda il versante opposto, l’Amministrazione finanzierà i lavori ricorrendo ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha ricevuto proprio oggi il via libera dal Governo Nazionale.

Svincolo Brancaccio, cosa prevedono i lavori

I lavori sullo svincolo di Brancaccio comprenderanno due lotti. Uno lato monte, di competenza della Multi Veste 4 Italy, per una cifra intorno ai 3,2 milioni di euro, da realizzare in due anni. L’altro, lato mare, di competenza del Comune. Un progetto da cinque milioni di euro, finanziato con i fondi del PNRR e che dureranno 36 mesi.

“Finalmente questi lavori troveranno esecuzione – commenta l’assessore Cettina Martorana -. La viabilità di quella zona avrà numerosi benefici. Lo spazio verde sarà rifatto, così come l’impianto di illuminazione. La città ne godrà al 100%, così come coloro i quali arriveranno in ingresso dall’autostrada”. Con riguardo alle tempistiche, il Comune cercherà di accelerare sull’esecuzione di un’opera che, oltre ad avere un forte impatto sul fronte della viabilità, mira a riqualificare un’intera area oggetto, fino ad oggi, di abbandono di rifiuti e degrado.

In tal senso, sono previste altre importanti opere nel quartiere di Brancaccio. Tra queste, la realizzazione del verde “Baglio Sant’Anna” nel quale vi sarà anche un’area giochi. Spazio a cui si affiancherà un parcheggio lato ferrovia, nonché la manutenzione e il ripristino degli impianti d’illuminazione e della sede stradale di parte di via Galeano.

IV Commissione: “Si sblocca la situazione dopo vent’anni”

Soddisfatti i componenti della IV Commissione Consiliare, al lavoro da anni sulla delibera approvata oggi in Consiglio Comunale. “Dopo un’attesa ventennale, si è finalmente concluso l’iter amministrativo per la realizzazione degli svincoli di Brancaccio in Viale Regione Siciliana. La delibera ha visto la luce dopo quattro anni di lavori. Ciò attraverso sopralluoghi, incontri con i residenti e i commercianti, tavoli tecnici con gli uffici comunali e Suap”.

Gianluca Inzerillo, Roberta Cancilla, Carlo Di Pisa, Katia Orlando e Antonino Randazzo rappresentano i benefici relativi all’approvazione della delibera. “Si tratta di un atto importante perché dà il via alla realizzazione di due bretelle all’altezza del Centro Commerciale Forum che alleggeriranno la viabilità di questa fondamentale arteria stradale e al contempo sottrarrà dal degrado l’intera area, attualmente interessata da un abbandono incontrollabile di rifiuti di ogni tipo. La zona industriale di Brancaccio, per la quale una buona logistica è un elemento fondamentale, beneficerà di questa infrastruttura.

“È stato un iter complesso – concludono i consiglieri -, che abbiamo seguito tutti insieme come IV commissione. Pensiamo che ciò sia stato determinante per raggiungere l’obiettivo. Desideriamo ringraziare l’assessora Martorana e gli uffici per l’impegno profuso e il grande lavoro svolto. Adesso ci auguriamo che l’opera si realizzi al più presto per il bene della nostra città”.