Le parole del sindaco Orlando e dell'assessore Martorana

Il mercato ittico di Palermo ottiene il riconoscimento del numero di conformità europea. A presentare l’importante risultato raggiunto il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alle Attività Produttive Cettina Martorana, durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina presso la Sala Rostagno di Palazzo delle Aquile. A coadiuvare gli esponenti di Giunta, i rappresentanti del Servizio Sicurezza Alimentare dell’Assessorato Regionale alla Salute, del Dipartimento Veterinario dell’ASP e dei concessionari della struttura di via Francesco Crispi.

Orlando: “Marchio CE motivo di orgoglio per la città”

Il mercato ittico di Palermo diventa così la prima struttura in Sicilia a certificare l’attività di vendita all’ingrosso. Ciò nel rispetto della normativa europea vigente, attraverso la corretta gestione dei processi legati alla commercializzazione dei prodotti. Un fatto che porterà ulteriori investimenti sulla struttura di via Crispi, come sottolineato dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

“Il marchio CE è un motivo di orgoglio per la città; per le autorità sanitarie che hanno seguito questa pratica; ma soprattutto per i concessionari, i quali danno lustro al capoluogo operando nella struttura di via Crispi. Ciò costituisce per loro un motivo di attrattività e di garanzia di sicurezza rispetto all’utenza. Un altro passo in avanti affinchè Palermo possa utilizzare quanto di meglio può esprimere l’Unione Europea, che non sono soltanto con le risorse del PNRR, ma anche con quel cambio culturale che ci farà essere competitivi a livello globale”.

Martorana: “Tutela della salute dei consumatori”

Sulla stessa linea del sindaco anche l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo Cettina Martorana. L’esponente di Giunta manifesta tutta la sua soddisfazione in merito ai progressi raggiunti dal gruppo del mercato ittico. “Il riconoscimento del numero CE da parte della Regione è un importante traguardo non solo per i concessionari, ma anche per la città di Palermo. Questo significa che il mercato ittico opera in condizione di assoluta sicurezza per la tutela della salute dei consumatori“.

Un fatto che, sottolinea l’assessore aumenterà l’appeal della struttura nei confronti di nuovi investitori. “Tale risultato si è raggiunto grazie alla sinergia fra tutti gli attori in causa, che hanno consentito di raggiungere questo traguardo. Il mercato ittico acquisisce più valore. L’area è andata incontro ad un opera di riqualificazione e di restyling, che ne ha aumentato funzionalità e prestigio”.