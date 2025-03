Primo maggio di festa per gli ex Pip. Da quella data tutti gli ex precari saranno contrattualizzati. E’ stato sancito stasera l’accordo con il cronoprogramma completare i contratti anche per gli ultimi rimasti: poco meno di 400 lavoratori. Per completare l’ultimo step servono soltanto i passaggi burocratici per finalizzare i quali le parti si sono date 45 giorni.

I quattro Enti regionali che utilizzeranno i lavoratori

Dopo gli appelli e il bando per reperire disponibilità da parte degli enti regionali a rispondere all’avviso sono stati in quattro: Esa (Ente di Sviluppo Agricolo), Istituto regionale della Vite e del Vino, Istituto Zootenico e l’Istituto Autonomo case popolari. A completamento poco più di un centinaio troveranno posto in Asp e ospedali grazie alla ricognizione delle esigenze completata dall’assessorato regionale alla Salute.

La parola fine a venticinque anni di precariato

“Ci sono voluti 25 anni di precariato (il 25esimo compleanno dei Piani di inserimento professionale sarebbe arrivato il 1 agosto ndr) ma finalmente questi lavoratori vedono riconosciuta la loro dignità – dice Mimma Calabrò la sindacalista oggi segretaria generale del Sicet Sicilia ma che per la Fisascat Cisl ha seguito negli ultimi anni il loro percorso – ora occorre celerità da parte di tutti gli Enti interessati per completare in tempo utile le procedure burocratiche”.

“E’ stato un percorso di contrattualizzazione portato avanti a step ma che ora giunge a conclusione. Era iniziato con l’assessore all’economia gaetano Armao – ricostruisce Calabrò – continuato con l’assessore Falcone e adesso completato dall’assessore Dagnino, sempre con l’opera importante del dirigente generale Gianni Silvia e grazie alla volontà e all’indirizzo politico del Presidente della Regione Renato Schifani”.

Passaggi burocratici rapidi ed efficienti per rispettare cronoprogramma

“Occorre celerità negli ultimi passaggi burocratici” sottolinea Calabrò che poi conclude “Deve essere celere Sas nella convocazione e contrattualizzazione e devono essere celeri gli Enti che impiegheranno gli ultimi contrattualizzati. Dopo questi passaggi resta da riordinare solo l’aumento del monte orario dei lavoratori per far in modo che tutti abbiano pari dignità”.

La storia della contrattualizzazioni

Il processo di contrattualizzazione dei lavoratori ex Pip del bacino “Emergenza Palermo” si protrae da diversi anni. dopo numerosi tentativi legislativa mai andati a buon fine, fra il 2023 e il 2024 si è trovata la soluzione normativa e finalmente ad aprile del 2024, sono stati finalmente firmati i contratti dei primi 700 lavoratori mentre per altri 227 sono state completate le procedure di pre-assunzione. Un passo fondamentale è stato lo stanziamento di 22,5 milioni di euro da parte del governo regionale per il triennio 2024-2026, avvenuto nel precedente luglio, poi un’altra delibera che stanzia altri fondi. Dopo un’accelerazione estiva che ha consentito il completamento di alcune assunzioni, il processo sembrava essersi arenato.

Il 12 giugno 2024, però, la SAS ha ricevuto l’albo aggiornato dei lavoratori ex Pip da cui attingere per le assunzioni. Il 14 giugno, il Consiglio di Amministrazione della SAS ha approvato l’iter di assunzione e il relativo cronoprogramma. Con i passaggi successivi si è arrivati ad oggi con gli ultimi poco meno di 400 da contrattualizzare. Cosa che adesso avverrà nei prossimi 45 giorni consentendo anche agli ex pip di festeggiare il primo maggio da lavoratori a tutti gli effetti.