Restituire ai cittadini siciliani il diritto di scegliere direttamente i vertici e i consigli delle ex Province, archiviando la stagione delle elezioni di secondo grado. È l’obiettivo del disegno di legge presentato oggi all’Assemblea Regionale Siciliana dal gruppo parlamentare Mpa-Grande Sicilia, composto da dodici articoli che intervengono sulla legge regionale n. 15 del 2015.

La proposta prevede il ritorno alle urne a suffragio universale e diretto in tutti e nove gli enti di area vasta dell’Isola in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno 2027, in coincidenza con il turno ordinario delle elezioni amministrative. Gli organi eletti il 27 aprile 2025 resteranno in carica in regime transitorio fino all’insediamento dei nuovi organismi scelti dagli elettori.

Di Mauro: “Testo aperto al confronto, subito in Aula dopo la Finanziaria”

Ad illustrare la portata politica dell’iniziativa è stato il capogruppo Mpa-Grande Sicilia all’Ars, Roberto Di Mauro, che ha invitato tutte le forze parlamentari a contribuire al testo. “Si tratta di un disegno di legge snello e lineare, ma aperto al confronto in Aula per integrare ulteriori argomenti, come la gestione dei rifiuti, dell’acqua e di altre centrali di spesa – ha dichiarato Di Mauro –. Se vogliamo dare seguito alla legge e riprendere quanto previsto dalla legge del 1986, possiamo destinare risorse per far partire lo sviluppo dai territori. Le Province devono assumere un ruolo concreto di gestione e coordinamento, sostenuto dall’assegnazione di risorse finanziarie. Devono tornare protagoniste della programmazione sovracomunale, con una visione complessiva delle infrastrutture e della pianificazione del territorio”.

Sul calendario parlamentare il capogruppo autonomista fissa tempi stretti: “Confidiamo che il disegno di legge possa essere portato avanti immediatamente o ai primi di gennaio. L’obiettivo è arrivare all’elezione diretta nel 2027. Proponiamo il testo ai partiti, al Parlamento e all’opinione pubblica”.

“Basta enti consegnati alla burocrazia”: l’appello degli autonomisti

Dalla conferenza stampa a Palazzo dei Normanni è emersa una critica netta agli effetti della riforma Delrio e della lunga stagione dei commissariamenti. A rivendicare il valore storico e statutario degli enti intermedi è stato il deputato regionale Santo Primavera, ricordando che “la Sicilia, per Statuto, è stata la prima Regione a prevedere e istituire le Province, che si denominavano appunto regionali e componevano l’ossatura politica e amministrativa del governo dell’Isola”. Secondo Primavera, in questi anni questo livello di governo “è stato consegnato alla burocrazia, priva della necessaria sensibilità verso le istanze sociali”, mentre il ddl punta a restituirgli legittimazione popolare.

Sulla stessa linea il collega di gruppo Ludovico Balsamo, che ha sottolineato come sul superamento della riforma Delrio si registrino ormai aperture trasversali: “Ridurre il confronto al taglio dei costi è stato un errore: i territori hanno bisogno soprattutto di competenze chiare, servizi efficienti e responsabilità riconoscibili”. Il ruolo dei sindaci, ha aggiunto Balsamo, “resta fondamentale, ma non può sostituire quello di un ente intermedio capace di guardare oltre i confini del singolo Comune” su temi chiave come strade e scuole.

Proprio il legame tra rappresentanza e qualità dei servizi sul territorio è stato al centro dell’intervento del deputato Giuseppe Carta, secondo cui “l’Assemblea Regionale Siciliana deve riappropriarsi della propria autonomia speciale nella capacità di rappresentare i territori”. Carta ha evidenziato la necessità di “dare più forza all’utilizzo delle risorse per le scuole superiori e la viabilità provinciale, decisive per la riqualificazione delle aree interne e costiere”, auspicando che, subito dopo la sessione di bilancio, la commissione Affari istituzionali avvii l’iter del disegno di legge.

Il ruolo dei governi locali: gli assessori Colianni e Garigliano

Alla presentazione hanno preso parte anche i due esponenti autonomisti nella giunta regionale. L’assessore all’Energia Francesco Colianni ha puntato il dito contro “le politiche populiste che hanno prodotto enti commissariati, paralizzati e impoveriti di funzionari e dirigenti”. Citando l’esempio virtuoso della nascita dell’Università Kore di Enna come frutto di una Provincia capace di fare sistema con i comuni, Colianni ha osservato che “il ritorno all’elezione diretta è importante anche perché gli amministratori comunali sono già assorbiti dalle esigenze delle proprie comunità”.

Per l’assessore alle Autonomie locali Francesca Garigliano, infine, la riforma risponde anzitutto a un’esigenza democratica: “Il cittadino manifesta un crescente disamore per la politica perché percepisce una distanza sempre più difficile da colmare rispetto alle istituzioni. Ridargli voce nella scelta degli organismi intermedi significa riavvicinarlo alla gestione della cosa comune, della quale è protagonista”.

Cosa prevede il disegno di legge: ballottaggi, consigli e indennità

Dal punto di vista tecnico, il testo mutuato dal sistema elettorale dei comuni siciliani sopra i 15 mila abitanti introduce regole precise per i Liberi Consorzi comunali e per le Città metropolitane, superando per queste ultime l’attribuzione automatica della carica al sindaco del capoluogo: