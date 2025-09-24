“Lungimiranza, visione e capacità d’incidere nello sviluppo del contesto territoriale in cui si opera”, il leit motiv del riconoscimento di “Capitani dell’Hôtellerie Italiana d’Eccellenza”, che, istituito dall’ Accademia Studi Turistici e Manageriali, presieduta da Giuseppe Riticella, per la prima volta premierà quattro professionisti di “lungo corso” del Bel Paese operanti nelle strutture ricettive e ristorative, che incarnano l’eccellenza dell’ospitalità autenticamente italiana, in occasione della 2^ edizione di ” Excellence Award to Hospitality and Hotel Professionals 2025″. Il premio, promosso ed organizzato dal C.S.T.M. con il patrocinio dell’ Assessorato al Turismo della Regione Sicilia e dell’Assessorato Al Turismo, Sport e Spettacolo del Comune di Palermo, si svolgerà sabato 27 settembre alle h 09,30 nella “Sala dei Normanni” dell’Astoria Palace Hotel, sede operativa e di rappresentanza dell’Accademia , in occasione della 46^ Giornata Mondiale del Turismo, in cui saranno premiati 12 professionisti dell’ospitalità e della promozione turistico- alberghiera.

Il C.S.T.M. Accademia Studi Turistici e Manageriali, ente/organismo datoriale di categoria del turismo nato a Palermo nel 2008, organizza, promuove e gestisce attività di formazione, riqualificazione e seminari di aggiornamento, convegni e conferenze per imprenditori, direttori e albergatori ma anche iniziative finalizzate all’orientamento professionale, allo sviluppo e al potenziamento del sistema dell’offerta formativa ed educativa scolastica per diplomati e laureati, ha istituito il premio di “Ambasciatore del Turismo”, che, assegnato ogni triennio, dà voce ai protagonisti dei settori dell’ospitalità, dell’accoglienza e della promozione turistica. Professionisti che operano presso le imprese turistico alberghiere associate presenti su tutto il territorio nazionale, che hanno puntato principalmente sui propri asset naturali come la flessibilità, la creatività e, soprattutto, la capacità di adattarsi con rapidità ai cambiamenti, investendo nelle aree dove maggiore è la possibilità di fare la differenza, nonché la creazione e lo sviluppo di legami sinergici con il proprio territorio in cui è inserita l’azienda.

“Il Turismo e la Formazione un futuro di valore”, il filo conduttore dell’incontro che si terrà in occasione della premiazione. Ai saluti di Giuseppe Riticella, presidente di C.S.T.M, di Girolamo Liga, direttore dell’Astoria Palace Hotel, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, dell’ Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata e dell’Assessore allo Sport e Turismo e Politiche Giovanili del Comune del capoluogo siciliano, Alessandro Anello, seguiranno gli interventi di : Tommaso Cerciello, Presidente PMI Italia Confederazione Nazionale Piccole Medie Imprese, Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente di Federalberghi Sicilia, Maria Dara, Presidente Istituto di Formazione e Ricerca e Gilberto Marchese Ragona, Capo di Gabinetto Vicario, Assessorato ai Beni Culturali ed Identità Siciliana. Modera, il giornalista Giacomo Glaviano, presidente Federazione Internazionale Giornalisti e Autori del Turismo.

Nel corso della cerimonia di premiazione, coordinata da Rosario Patti, componente del direttivo, del C.S.T.M. , saranno conferiti anche prestigiosi riconoscimenti “Ad Honorem”, per celebrare i successi dei professionisti dell’ospitalità e la promozione turistico-alberghiera che , nell’ultimo triennio, hanno saputo conquistare risultati di eccellenza in campi come la gestione complessiva dell’attività turistico- alberghiera, le performance economiche finanziarie, la crescita e la motivazione del personale nel rafforzamento del lavoro di squadra per i dipendenti dell’azienda con un’occhio attento alla formazione, cardine di successo per rispondere ai cambiamenti ed alle esigenze dei “turismi”.

Luogo: Astoria Palace Hotel, Sala dei Normanni, Via Montepellegrino, 62, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 09:30

Artista: C.S.T.M. – Accademia Studi Turistici e Manageriali

Prezzo: 0.00

