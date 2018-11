La nota di Palazzo D'Orleans

“La Regione Siciliana finanzia la realizzazione dell’acquedotto di Scillato con 4,3 milioni di euro, cui si aggiunge un altro milione di euro quale quota di compartecipazione dell’Amap, per altro già prevista, da diverso tempo, nei programmi di investimento della stessa società”. Lo precisa una nota della presidenza della Regione Siciliana.

“L’opera – prosegue -, infatti, rientra tra quelle gestite dalla stessa Azienda municipalizzata. In appena otto mesi, la struttura del Commissario straordinario del governo nazionale per l’emergenza idrica in provincia di Palermo ha provveduto al reperimento delle risorse, all’approvazione del progetto e alla predisposizione degli atti che permetteranno la celebrazione della gara entro fine dicembre. Alcune di queste attività sono state condotte, e altre lo saranno in futuro, in sinergia con Amap Spa, nel fermo convincimento che la collaborazione istituzionale tra Enti sia condizione indispensabile per il raggiungimento dei comuni fini istituzionali nell’interesse della collettività”.