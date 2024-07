Sono 27 i Comuni ammessi

Nell’ambito del progetto “FacciAmo Comunità, percorsi positivi di auto rigenerazione urbana e di start up di comunità” della Città Metropolitana di Palermo, è stato pubblicato l’elenco dei progetti di micro-riqualificazione di aree cittadine per lo sviluppo urbano destinatari del contributo.

Lagalla, “Molto soddisfatti della partecipazione al progetto”

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione a questo progetto, grazie al quale potremo contribuire a realizzare iniziative tese a favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva. Questo significa innescare processi virtuosi di collaborazione per risolvere problemi comuni in modo innovativo. Ringrazio gli uffici per il grande lavoro svolto in questi mesi e mi auguro questo possa solo essere l’inizio di una nuova intesa tra cittadini e istituzioni nel territorio metropolitano”, lo dice il sindaco metropolitano Roberto Lagalla.

Vernuccio, “Iniziativa virtuosa”

“Abbiamo ricevuto progetti molto interessanti e nella valutazione abbiamo scelto di premiare quelli indirizzati al recupero di aree verdi cittadine e che, in linea con i principi del PNRR, presentano una maggiore inclusività verso i giovani, i NEET, le persone fragili e le donne. L’obiettivo è quello di creare sinergie utili alla rigenerazione dei territori coinvolgendo soprattutto le categorie fragili e purtroppo spesso ai margini. La ritengo una iniziativa virtuosa che sono certo porterà a risultati tangibili nei comuni metropolitani”, lo dichiara Nicola Vernuccio, direttore generale della Città Metropolitana di Palermo.

Ventisette i Comuni ammessi

Sono 27 i comuni ammessi a finanziamento che hanno presentato progetti per il recupero e la riqualificazione di spazi pubblici urbani, con una particolare attenzione alle aree verdi, ai quali l’amministrazione metropolitana ha voluto attribuire una maggiore rilevanza in sede di valutazione. I prossimi passi saranno il recupero dei beni proposti e la presa in carico da parte del territorio del bene stesso attraverso il patto di collaborazione fra amministrazione e cittadini proponenti.

I progetti in graduatoria

I progetti in graduatoria sono:

Spazio Comunità CreAttiva – Gruppo A.N.I.MA. Associazione Nuove Idee Madonie – Castellana Sicula

Un teatro per tutti. Intervento di riqualificazione e rigenerazione culturale nell’anfiteatro del boschetto comunale – Marineo

Balestrate – un mare di comunità

Giardino di Borgo Molara Sostenibile – Palermo

Dall’abbandono all’accoglienza: storia di una metamorfosi – Caccamo

C.AS.T.RU.M: Collaborazione, Ambiente Sostenibile, Tradizione, Rigenerazione Urbana Multidisciplinare – Castronovo di Sicilia

VivoBlufi: Lo spazio per la Cultura e le Interazioni Sociali – Blufi

Un’oasi verde nel cuore della periferia di San Marco a Corleone: la riqualificazione urbana con serra sociale, orto urbano e campetto sportivo – Corleone

Riattiviamo il parco – Piana degli Albanesi

Sistemazione a verde dell’area “ex cava” lungo la SP14 in Gangi – AV-SP14 – Gangi

Le radici del Borgo – Petralia Soprana

Centro audiovisivo delle Madonie – CMA – Collesano

La villetta di quartiere – VdQ – Prizzi

Riqualificazione di microaree della pineta comunale di Petralia Sottana

Riqualificazione campo sportivo Paolo Fazio – Campofelice di Roccella

Riqualificazione Area Parco Giochi scuola dell’infanzia “Emanuela Setti Carraro” – Godrano

Ricreiamoci – Valledolmo

Entroterra: Terrazza Rurale Verbumcaudo – Polizzi Generosa

Crescere SportivaMENTE – Un cortile per lo sport e il teatro aperto a tutti – Sciara

Centro di aggregazione sociale – Aliminusa

Energia in movimento: Corri e Vivi all’Aria Aperta – Parco della Salute in Chiusa Sclafani

Parco Culturale Interattivo – Geraci Siculo

Giardini sensoriali – GISEN – Piana degli Albanesi

Biblioteca sociale di Villa Tasca – Palermo

Rigenerare e riqualificare uno spazio urbano a misura dell’uomo e del cittadino per una comunità inclusiva Altavilla Milicia

Piccoli giochi di comunità – Isola delle Femmine

Ustica 4 Green

CLIC – community libraries for community building – Balestrate

Rigenerazione e Potenziamento. Progetto di riqualificazione del Museo civico “Pippo Rizzo” di Corleone

Un obiettivo per ogni piano – Lercara Friddi.

A questo link i documenti relativi al bando e maggiori informazioni.