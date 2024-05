La facoltà di Giurisprudenza dell’ Università di Palermo ha intitolato un’ aula del suo plesso storico al professore Antonio Pagliaro, insigne giurista palermitano, scomparso il 31 luglio del 2023. A ricordarne l’alto profilo umano e scientifico oggi, nel corso di una cerimonia, il professore e amico Tullio Padovani, accademico dei Lincei. Hanno inoltre preso parte all evento il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, Giancarlo Trizzino, presidente del tribunale di sorveglianza di Palermo, Vincenzo Militello, ordinario di diritto penale e allievo di Pagliaro, che ha organizzato l’evento.

Chi era Antonio Pagliaro

Alunno di Giovanni Musotto, dal 1968 Pagliaro è stato professore ordinario di Diritto penale alla Facoltà di Giurisprudenza, assumendo sin dal 1972 il ruolo di Direttore dapprima dell’Istituto di Diritto e Procedura Penale e dopo del Dipartimento di Scienze penalistiche e Criminologiche.

Dal 1999 era entrato a far parte dell’Accademia dei Lincei, diventandone socio nazionale dal 2007, ha ottenuto numerosi riconoscimenti in campo internazionale e premi per la sua attività scientifica.

Nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato monografie, manuali e trattati di Diritto penale, oltre a centinaia di altri scritti scientifici, raccolti nel 2009 in quattro volumi.

Nel 1988 fu chiamato dall’allora Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli, a presiedere la Commissione ministeriale per la riforma del Codice Penale, che nel 1991 esitò uno schema di legge-delega per una riforma organica del codice penale italiano, da ricordare anche il suo contributo come vicepresidente della commissione per la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione.

Il presidente della Cassazione e l’incontro con gli studenti

Un punto di vista sul ruolo del magistrato di legittimità nell’ambito della giustizia moderna, accompagnato da aneddoti sulla propria esperienza professionale e riflessioni sul futuro della professione: Margherita Cassano, prima presidente della Corte di Cassazione, si è raccontata agli studenti di Giurisprudenza in un incontro nella sede centrale del dipartimento, in via Maqueda. L’appuntamento si è svolto alla presenza di oltre 200 ragazzi, alcuni dei quali in rappresentanza delle rispettive associazioni hanno rivolto domande di diverso carattere a Cassano, e fa il paio con la tavola rotonda all quale la presidente della Cassazione ha preso parte di mattina al Palazzo di Giustizia.