“Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Marco Falcone per la sua elezione a vicecapogruppo vicario della delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo. In qualità di assessore della mia giunta, ha dimostrato competenza, passione e una costante attenzione alle esigenze dei cittadini siciliani. Sono certo che saprà portare lo stesso spirito di servizio e la stessa professionalità anche nel suo nuovo ruolo a Bruxelles. Auguro a Marco Falcone un proficuo lavoro, certo che saprà rappresentare al meglio gli interessi della nostra Regione”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Caruso: “Farà il bene della Sicilia”

“A nome di tutto il partito in Sicilia, desidero esprimere le mie congratulazioni a Marco Falcone per la sua nomina quale vice capogruppo della delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo. Siamo certi che, così come fatto in questi anni nel ruolo di assessore regionale, Marco Falcone rappresenterà al meglio gli interessi e le istanze dei siciliani facendo valere la propria competenza e sensibilità.” Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.

Le congratulazioni di Ternullo

“Congratulazioni a Marco Falcone, designato all’unanimità vice capogruppo vicario della delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo. Sono certa che le capacità e l’abnegazione che da sempre contraddistinguono il suo impegno in Forza Italia saranno un valore aggiunto prezioso nel rappresentare, con tenacia e determinazione, le nostre istanze anche in Europa. A lui rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.

Obiettivo: fondi europei per Sicilia e Sardegna

Falcone nel suo primo giorno ha sottolineato il suo impegno per le isole e l’insularità, con l’obiettivo di ottenere fondi europei per la Sicilia e la Sardegna e migliorare la qualità della vita in questi territori. “Con l’emozione della “prima volta”, oggi a Strasburgo ho iniziato il mio mandato da europarlamentare di Forza Italia nel Ppe. Maniche già rimboccate sugli impegni assunti. Da una parte gli obiettivi strategici: la stabilità economica del continente, l’impegno per la pace e l’integrazione Ue, nel cui solco è però necessario difendere le specificità e gli interessi dell’Italia. Dall’altro, le politiche per le Isole e l’insularità”.